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bossini變身潮牌回歸台灣市場 進駐百貨開出雙北市新據點

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
bossini X以百貨與購物中心通路為主，在2022年11月進駐新竹巨城，打造重返台灣首店。圖／摘自facebook
bossini X以百貨與購物中心通路為主，在2022年11月進駐新竹巨城，打造重返台灣首店。圖／摘自facebook

在過去UNIQLOH&M等平價時尚品牌的夾擊，以及新冠肺炎影響，讓香港連鎖服飾品牌bossini在2020年也撤離台灣。然而，在品牌經營權轉售中國李寧後，於2021年推出全新定位的「bossini Ｘ」也在看年11月回歸台灣市場，並於今年3月起陸續開出雙北市的新櫃點，考驗著消費者接受度。

bossini X進駐台北市遠東信義A13百貨。圖／摘自facebook
bossini X進駐台北市遠東信義A13百貨。圖／摘自facebook

香港平價服飾品牌bossini在撤離台灣後，藉由「bossini X」轉型成為潮牌定位，陸續在中國的一、二線城市展店。而過去多代理高爾夫運動服飾或是流行女裝的滿心企業，看好其市場潛力，並補足對於年輕市場取向的產品缺口，因此向李寧運動合作，以百貨與購物中心通路為主，在2022年11月進駐新竹巨城，打造重返台灣首店。經過約5個月的試水溫後，滿心讓bossini X在近期分別進駐台北市的遠東信義A13百貨，以及新北市板橋大遠百，預計今年還有望開出台中Lalaport門市。

bossini X進駐台北市遠東信義A13百貨。圖／摘自facebook
bossini X進駐台北市遠東信義A13百貨。圖／摘自facebook

重返台灣的bossini X由於定位與過去的平價服飾不同，因此從視覺風格到產品的樣式都截然不同。像是春夏系列，就以「加洲公路之旅」為靈感，把自然風貌拆解組合，在服飾上呈現別緻的海岸度假風貌，更有與藝術家聯名合作系列推出。不過，bossini X以「潮牌」方式回歸市場，所以售價也不像以往的數百元即可入手，價格帶落在1,500元到2,000元之間，考驗著消費者對於品牌的接受度。

bossini X進駐台北市遠東信義A13百貨。圖／摘自facebook
bossini X進駐台北市遠東信義A13百貨。圖／摘自facebook

bossini X春夏系列上衣。圖／摘自facebook
bossini X春夏系列上衣。圖／摘自facebook

bossini X春夏系列連身洋裝。圖／摘自facebook
bossini X春夏系列連身洋裝。圖／摘自facebook

bossini X藝術家系列T恤。圖／摘自facebook
bossini X藝術家系列T恤。圖／摘自facebook

品牌 UNIQLO H&M

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