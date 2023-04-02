全家首賣 喫茶小舖「桃氣烏龍」變身視覺系雪糕
深耕市場25年，全國門店逾百家的知名手搖飲品牌「喫茶小舖」，推出新品「桃氣烏龍脆皮雪糕」，4月5日至5月2日購買，即享單支59元、第二件6折的優惠。
喫茶小舖表示，新品以喫茶手摘烏龍茶為雪糕基底，選用濃郁蜜桃做為流心內餡，外層再裹上茶香和蜜桃脆巧餅乾，蜜桃的微酸微甜，搭配上烏龍的撲鼻茶香，甜而不膩。
除了雪糕新品以外，喫茶小舖再加碼推出飲品優惠，4月5日至4月16日，全台喫茶小舖據點，購買兩杯人氣飲品「桃氣烏龍」，2杯只要120元，除了首搭手摘烏龍外，也可以選擇桂花烏龍茶、青山茉綠、文山青茶或烏瓦莊園紅茶。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言