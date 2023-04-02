全家首賣 喫茶小舖「桃氣烏龍」變身視覺系雪糕

深耕市場25年，全國門店逾百家的知名手搖飲品牌「喫茶小舖」，推出新品「桃氣烏龍脆皮雪糕」，4月5日至5月2日購買，即享單支59元、第二件6折的優惠。

喫茶小舖表示，新品以喫茶手摘烏龍茶為雪糕基底，選用濃郁蜜桃做為流心內餡，外層再裹上茶香和蜜桃脆巧餅乾，蜜桃的微酸微甜，搭配上烏龍的撲鼻茶香，甜而不膩。

除了雪糕新品以外，喫茶小舖再加碼推出飲品優惠，4月5日至4月16日，全台喫茶小舖據點，購買兩杯人氣飲品「桃氣烏龍」，2杯只要120元，除了首搭手摘烏龍外，也可以選擇桂花烏龍茶、青山茉綠、文山青茶或烏瓦莊園紅茶。