看好景氣回溫！JINS加速改裝店面、拓展新據點 北市首間路邊店進駐東區

日本的連鎖眼鏡暨通路商JINS在來台多年後，終於正式進駐東區商圈，並成立品牌第一間的台北市區內的路邊店。不僅如此，還看好市場景氣回溫，加速原有店面的改裝，使消費者體驗更加完善。

JINS在今年年初時，陸續在新北市三重、蘆洲開設新門市，拓展腳步不停歇，旋即3月時又進駐了東區，打造品牌的第一間台北市路邊店。JINS觀察到疫後解封，民眾更願意消費，景氣也隨之回溫，因此以旗艦店規模來規劃位於東區的忠孝敦化店，採用全新設計概念，創造現代風的簡潔調性。JINS忠孝敦化店有著放式大門讓視覺感升級，進入門市後第一座展示中島增添光帶裝飾，內部裝潢大量使用圓弧線線條，展現年輕活力；而類似酒吧、咖啡廳的高腳桌椅組合，營造時悠閒氣息，並免費提供充電插座，期望帶給顧客嶄新消費體驗。

JINS新光三越台中中港店門市則是原地改裝，入口處展示桌改用人造石材質，搭配圓弧立鏡，大量現代時尚元素，讓門市質感提升。圖／JINS提供

除了有新展店，JINS在開設新北市三重正義門市時，就以全新店裝來設計，因此位於環球購物中心中和店門市在歷經移櫃改裝後，也加入木色系裝潢給人溫馨的居家氛圍，容易親近無距離感。另外，新光三越台中中港店門市則是原地改裝，入口處展示桌改用人造石材質，搭配圓弧立鏡，全店桌腳都改用黑色圓型鐵管，大量現代時尚元素，讓門市質感提升。值得一提的還有JINS原本在Mega City板橋大遠百設有據點，後因櫃位調整而撤離，同樣因為市場熱絡，於是在今年也回歸了。JINS的Mega City板橋大遠百以白色為空間主色，維持一貫日系時尚簡潔美感，還在靠近櫃台處新增沙發區，可稍作休息。

歷經移櫃改裝後，JINS環球購物中心中和店門市也加入木色系裝潢給人溫馨的居家氛圍，容易親近無距離感。圖／JINS提供