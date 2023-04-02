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2023 WW表展／史上最可愛！柯米蛙空降ORIS日曆窗

聯合報／ 記者釋俊哲／日內瓦即時報導
ORIS今年與Disney合作，將經典卡通人物「柯米蛙」（Kermit）融入設計，討喜可愛。圖／Disney提供
ORIS今年與Disney合作，將經典卡通人物「柯米蛙」（Kermit）融入設計，討喜可愛。圖／Disney提供

卡通人物跟表款的結合不算少，但卡通人物跟專業機械腕表的合作就相對少見。ORIS在日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展期間發表了一只科米蛙（Kermit）的聯名表款，歡樂、討喜，並具備五日動力儲存。

這只表款是以Oris的ProPilot X為基礎，並將Disny木偶劇中的科米蛙經典再現：39毫米鈦金屬表殼的面盤渲染上了科米蛙的經典綠色；同時表款並將每月一號訂位「科米蛙日」，因為科米蛙將在每月1日出現在日期視窗中，也提醒配戴者，放輕鬆、笑一下、重新開始。表款使用Calibre 400自動上鍊機芯，每日誤差在-3/+5秒，並具有高抗磁的特點。

此外ORIS再有一只Big Crown Calibre 473腕表，使用高抗磁的五日鍊機芯，並可在透明的藍寶石水晶底蓋中完整看到機芯的打磨修飾，以及五日動力儲存顯示；天藍色的面盤並具備老派的指針式日曆顯示，並以紅色的三角形箭頭指示。

年度重點再有一只ORIS與9T Lab合作的特殊3D列印碳纖維ProPilot Altimete高度測量腕表。由於是碳纖維表殼，表款高度輕量化、但又具備金屬的高剛性，同時高度測量性能也從先前的4,500公尺提高到6,000公尺，黑色47毫米表殼並搭配Oris 793型機芯，更酷、更輕、性能更強悍，象徵ORIS在自我風格的再超越。

ORIS與9T Lab合作，以「積層製造與成形」方法，打造出碳纖維與PEKK聚合物的複合材質為表殼，同時具備塑膠般輕盈、但較金屬強韌的特點。圖／ORIS提供
ORIS與9T Lab合作，以「積層製造與成形」方法，打造出碳纖維與PEKK聚合物的複合材質為表殼，同時具備塑膠般輕盈、但較金屬強韌的特點。圖／ORIS提供
ProPilot Altimeter腕表，碳纖維表殼、47毫米、時間顯示、高度測量功能、防水100米，18萬9,000元。圖／ORIS提供
ProPilot Altimeter腕表，碳纖維表殼、47毫米、時間顯示、高度測量功能、防水100米，18萬9,000元。圖／ORIS提供
Oris ProPilot X Kermit Edition 腕表具備透明藍寶石水晶底蓋，可看到Calibre 400自動上鍊機芯的打磨修飾與細節。圖／ORIS提供
Oris ProPilot X Kermit Edition 腕表具備透明藍寶石水晶底蓋，可看到Calibre 400自動上鍊機芯的打磨修飾與細節。圖／ORIS提供
Big Crown Calibre 473指針式日期腕表，精鋼、38毫米、Calibre 473機芯、120小時動儲存，藍色面盤、時間與日期顯示，13萬2,000元。圖／ORIS提供
Big Crown Calibre 473指針式日期腕表，精鋼、38毫米、Calibre 473機芯、120小時動儲存，藍色面盤、時間與日期顯示，13萬2,000元。圖／ORIS提供
Oris的Calibre 473機芯具備120小時動力儲存，約為五日鍊，並具備高抗磁的特點。圖／ORIS提供
Oris的Calibre 473機芯具備120小時動力儲存，約為五日鍊，並具備高抗磁的特點。圖／ORIS提供

腕表 卡通 日內瓦

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