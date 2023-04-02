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2023 WW表展／史上最可愛！柯米蛙空降ORIS日曆窗
卡通人物跟表款的結合不算少，但卡通人物跟專業機械腕表的合作就相對少見。ORIS在日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展期間發表了一只科米蛙（Kermit）的聯名表款，歡樂、討喜，並具備五日動力儲存。
這只表款是以Oris的ProPilot X為基礎，並將Disny木偶劇中的科米蛙經典再現：39毫米鈦金屬表殼的面盤渲染上了科米蛙的經典綠色；同時表款並將每月一號訂位「科米蛙日」，因為科米蛙將在每月1日出現在日期視窗中，也提醒配戴者，放輕鬆、笑一下、重新開始。表款使用Calibre 400自動上鍊機芯，每日誤差在-3/+5秒，並具有高抗磁的特點。
此外ORIS再有一只Big Crown Calibre 473腕表，使用高抗磁的五日鍊機芯，並可在透明的藍寶石水晶底蓋中完整看到機芯的打磨修飾，以及五日動力儲存顯示；天藍色的面盤並具備老派的指針式日曆顯示，並以紅色的三角形箭頭指示。
年度重點再有一只ORIS與9T Lab合作的特殊3D列印碳纖維ProPilot Altimete高度測量腕表。由於是碳纖維表殼，表款高度輕量化、但又具備金屬的高剛性，同時高度測量性能也從先前的4,500公尺提高到6,000公尺，黑色47毫米表殼並搭配Oris 793型機芯，更酷、更輕、性能更強悍，象徵ORIS在自我風格的再超越。
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