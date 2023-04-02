2023 WW表展／通透、3D與輕盈 HUBLOT的驚奇三部曲
日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展期間，參展的瑞士高級鐘表品牌宇舶（HUBLTO）發表了多款新品，嘗試在3D維度、材質的輕量化、視覺的通透感等三方面帶來驚喜，更重新詮釋當代機械表的美學新標準。
一向大膽翻玩藍寶石水晶表殼的HUBLOT，今年一款Square Bang Unico計時碼表，延續2022年的獨特幾何輪廓，但推出透明藍寶石水晶的組合。由於藍寶石水晶原本就以高硬度帶來切削、打磨的高難度，Square Bang Unico計時碼表具有方中帶圓的多層次結構，讓製造難度倍增挑戰。42毫米的藍寶石水晶表殼內使用了Unico Hub 1280自動上鍊飛返計時機芯，並具備72小時動力儲存，全球限量250只。
Big Bang Integrate陀飛輪全碳纖維腕表則顛覆了對重量的想像，從表殼到一體成型表帶，悉數使用了鍍鋁碳纖維（Aluminum-coated carbon fiber），透過在碳纖維表層鍍上一層鋁金屬強化硬度，表殼與具備微型自動盤的Hub 6035陀飛輪機芯重42公克、表帶則重26公克，可能是記者印象中最輕盈的一只機械表、沒有之一，全球限量50只。
年度壓軸的則屬一只MP-13雙軸陀飛輪雙逆跳腕表，不規則的表殼像是達利的抽象畫「融化的時鐘」在六點鐘方向展現了曼妙的藍寶石水晶玻璃弧度，只為了將目光焦點都留給6點鐘方向的雙軸陀飛輪，Hub 6200手上鍊機芯並具備分鐘、時鐘的雙逆跳功能：每到一小時結束的整點時，都能欣賞分針與秒真的飛返雙逆跳「共演」，令人心神一振、重頭來過，全球限量50只。
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