2023 WW表展／聚焦「黃金比例」積家Reverso反、正有型
日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展期間，不從眾的瑞士高級鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）聚焦於「黃金比例」，透過品牌經典的Reverso系列，帶來包含Reverso Secret翻轉系列項鍊、Reverso One Precious Colours翻轉系列腕表與Reverso Tribute Chronograph翻轉系列計時腕表等多款新品。
方形表款已經相對少數，符合黃金比例的Reverso，加上特殊的表殼翻轉機制，堪稱更近代最具辨視度的長方形腕表。新款Reverso Tribute Chronograph翻轉系列計時腕表是向品牌1996年的Reverso Chronograph翻轉系列計時腕表致意：表款看似平凡，但一旦翻轉至背面，將可欣賞到長方形860機芯的精緻佈局，同時第二面表面再經過巴黎釘紋裝飾，860機芯並由300個以上零件組成，並具備導柱輪結構與水平離合器。
Reverso One Precious Colours翻轉系列腕表則堪稱手腕上的高級珠寶，表款的大明火琺瑯需經過多達15次的焙燒、工時超過80小時，同時正反表殼不規則、隨機但有序的鑽石鑲嵌，更讓背面賦予了鮮明的裝飾藝術Art Deco風貌，共有綠色款搭配白金表殼與綠色鱷魚皮皮帶、藍色款搭配玫瑰金表殼與藍色鱷魚皮皮帶，皆為限量生產。
不容錯過的更有一只Reverso Secret翻轉系列項鍊表，還原了1920、1930年上流社會的生活美學：項鍊表具有時間顯示的功能，但更多時刻則在派對、晚宴的場合，烘托出其配戴者的高雅大方。約36.78 x 18 x 9.51毫米表殼內採用積家的846型手動上鏈機械機芯，同時上下翻轉的設計，將讓其配戴者提取至水平位置便能清楚讀取時間；而項鏈鎖扣、絲鏈與表殼並使用了黑色鋯瑪瑙、玫瑰金，整體鑲嵌鑽石超過3,000顆約18克拉，鑲嵌工時便長達300小時，優雅、修長，在搖曳擺盪之際，感受時間的醍醐之味。
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