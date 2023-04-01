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張國榮逝世20周年香港辦展 唐鶴德分享私人珍藏

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
由夏永康拍攝的張國榮寫真集《慶》。圖／香港文化博物館提供
由夏永康拍攝的張國榮寫真集《慶》。圖／香港文化博物館提供

一代巨星張國榮逝世20周年，香港文化博物館即起舉辦「繼續寵愛 張國榮紀念展」，採免費入場。展覽由張國榮三位生前摯友陳淑芬、張叔平及夏永康擔任客席策展人，透過展出其經典舞台服飾、照片、唱片及影視作品、歌影視獎項及私人珍藏等，回顧他在音樂、電影等方面的傑出成就及其對流行文化的影響。主辦單位也特別感謝唐鶴德分享張國榮的私人珍藏。

康樂及文化事務署（康文署）署長劉明光在展覽開幕典禮上致辭表示，首屆「香港流行文化節」將於今年4月啟動，重點介紹香港流行文化的代表性人物，「繼續寵愛 張國榮紀念展」作為首屆「香港流行文化節」的前奏活動，別具意義。張國榮是香港流行文化的經典，歌迷遍布世界各地。香港文化博物館很榮幸可以與張國榮三位摯友合作，在他逝世20周年時舉行紀念展覽，與大眾一起回顧張國榮的演藝成就。

出席典禮的其他主禮嘉賓包括博物館諮詢委員會主席蘇彰德、陳淑芬、張叔平和夏永康，以及香港文化博物館總館長林國輝。張國榮生前好友陳幼堅、莫何敏儀及連炎輝也到場分享。

張國榮（1956至2003年）自1977年參加歌唱比賽出道，憑著過人的才華及獨特風格，成為香港永恆的巨星。他的音樂風格多變，也曾經成功演繹多個電影角色。他的歌、影視經典作品無數，見證了上世紀八、九十年代香港樂壇及影壇百花齊放的發展階段。張國榮的藝術成就，穿越時空、地域與界限，對香港行文化影響深遠。

珍貴展品包括張國榮曾在不同演唱會中穿過的服飾，如《跨越97》演唱會的紅色斗篷和閃石西裝，以及紅色高跟鞋；在《熱・情演唱會》時穿著的白色羽毛服飾、藍色釘珠牛仔褲，以及由法國著名設計師為他設計的貝殼裙褲。除演唱會服飾外，也同步展出張國榮部分唱片及歌影視獎項，包括《為妳鍾情》黑膠唱片（白色版）、《Stand Up》黑膠唱片（紫色版）、第14屆香港電影金像獎最佳電影歌曲《追》獎座和四台聯頒音樂大獎大碟獎《Untitled》獎座。同場亦展示了由夏永康拍攝的張國榮寫真集《慶》及演唱會照片等。

配合這項展出，博物館大堂也設有專題展示，分享從香港中央圖書館館藏中精選的張國榮黑膠碟及鐳射唱片，展期至4月中旬。

展覽由康文署主辦，香港文化博物館籌劃，「哥」迷會為支持單位，即日起至10月9日在沙田文林路一號香港文化博物館展出。展覽詳情可查：hk.heritage.museum/zh_TW/web/hm/exhibitions/data/exid276.html

「繼續寵愛 張國榮紀念展」在香港文化博物館舉行，展出張國榮的經典舞台服飾、照片、唱片及影視作品等。圖／香港文化博物館提供
「繼續寵愛 張國榮紀念展」在香港文化博物館舉行，展出張國榮的經典舞台服飾、照片、唱片及影視作品等。圖／香港文化博物館提供
張國榮在《熱・情演唱會》開場時穿着的白色羽毛服飾。圖／香港文化博物館提供
張國榮在《熱・情演唱會》開場時穿着的白色羽毛服飾。圖／香港文化博物館提供
香港文化博物館即日起舉辦「繼續寵愛 張國榮紀念展」。圖／香港文化博物館提供
香港文化博物館即日起舉辦「繼續寵愛 張國榮紀念展」。圖／香港文化博物館提供
張國榮紀念展將回顧他在音樂、電影等方面的傑出成就，以及其對流行文化的影響。圖／香港文化博物館提供
張國榮紀念展將回顧他在音樂、電影等方面的傑出成就，以及其對流行文化的影響。圖／香港文化博物館提供
張國榮在《跨越97》演唱會時穿着的紅色高跟鞋。圖／香港文化博物館提供
張國榮在《跨越97》演唱會時穿着的紅色高跟鞋。圖／香港文化博物館提供

香港 博物館 演唱會

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