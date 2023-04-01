霸氣院長買70箱高麗菜 600員工每人抱1顆回家

雲林縣高麗菜盛產，西螺果菜市場最新蔬菜交易量達216多公噸，交易排行第1名，均價每公斤5.1元；雲林基督教醫院院長鄭清源響應「食當季」，今自掏腰包購買70箱高麗菜送給600名員工，他也分享可以自製不用醃漬的台式泡菜，酸甜口味兼具營養。

鄭清源說，高麗菜中的異硫氰酸鹽，可降低肺癌和食道癌風險，蘿蔔硫素則可增強體內抗氧化能力，防止抗發炎和防癌，吲哚類化合物能抑制乳癌、前列腺癌的荷爾蒙生成。

又因高麗菜含有維生素K2，進入人體後會與鈣質結合形成骨質，有助延緩骨鬆、保護骨頭，且具不錯的凝血效果，但正在服用抗凝血劑、平時蔬菜吃太少的人需限量食用，鄭清源說，每次不宜攝取超過半碗高麗菜，另突然補充太多膳食纖維，易造成腸道不適，漸進的吃才不會消化不良。

營養室主任林旻樺說，即使不是醃漬泡菜，也能透過健康口味嘗到相近滋味；她分享，高麗菜剝片後與紅蘿蔔一起川燙，再和蒜頭、辣椒、話梅裝袋搖一搖即可享用。