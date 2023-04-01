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愚人節？必勝客「零傷害披薩」可當健身環 網友狂推：真的好吃

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愚人節？必勝客「零傷害披薩」可當健身環 網友狂推：真的好吃

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「可當健身環」被稱為超有梗。圖／摘自必勝客粉絲頁
「可當健身環」被稱為超有梗。圖／摘自必勝客粉絲頁

今天是愚人節，必勝客推出今日限定「零傷害披薩」，中間無料，只剩下外圍一圈、內藏起司，臉書還有三張趣味梗圖，包括可以當健身環、套圈圈，甚至套在寶寶脖子上，大家猛一看、以為是惡整的宣傳文宣，卻沒想到還真的可以下單，不少網友好奇購買，試吃結果超意外，紛紛表示「好吃爆」，狂推「有梗」、「吃起來」、「無料放送超讚」，還有不少人跪求「平常也賣」。

必勝客稍早在臉書PO文提到，「對不起！義大利人！對不起！日本人！對不起！彰化人！對不起......必勝客不敢再開玩笑了！」接著介紹全新力作「零傷害比薩」，「領悟放空食材、立地成佛的真理，沒有戰意，只有滿滿善意」，稱是「史上最友善產品，人手一圈，人見人愛」，並保證「沒人因為本產品氣死，只有香濃起司和濃郁芝心。」

這款芝心圈圈日前只有在美國必勝客限定販售，台灣必勝客今天限定也能吃得到，售價為149元，相比美國販售的10美元（約台幣305元）便宜，因太有話題效果，在社群媒體掀起熱烈回響。不少網友說「剛剛點了送來了！真的好吃耶」、「這小孩真的會愛」、「超好吃！我超愛芝心餅皮，拜託一直賣下去啊」、「敲碗常態販售」，據說連藝人李玉璽也朝聖購買，成功引起網友熱議。

文宣「可用來套頭」超有趣。圖／摘自必勝客粉絲頁
文宣「可用來套頭」超有趣。圖／摘自必勝客粉絲頁
必勝客愚人節開賣的「零傷害披薩」。圖／摘自必勝客粉絲頁
必勝客愚人節開賣的「零傷害披薩」。圖／摘自必勝客粉絲頁
甚至可投圈圈，被笑稱「好吃又好玩」。圖／摘自必勝客粉絲頁
甚至可投圈圈，被笑稱「好吃又好玩」。圖／摘自必勝客粉絲頁

必勝客 美國

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