愚人節？必勝客「零傷害披薩」可當健身環 網友狂推：真的好吃

今天是愚人節，必勝客推出今日限定「零傷害披薩」，中間無料，只剩下外圍一圈、內藏起司，臉書還有三張趣味梗圖，包括可以當健身環、套圈圈，甚至套在寶寶脖子上，大家猛一看、以為是惡整的宣傳文宣，卻沒想到還真的可以下單，不少網友好奇購買，試吃結果超意外，紛紛表示「好吃爆」，狂推「有梗」、「吃起來」、「無料放送超讚」，還有不少人跪求「平常也賣」。

必勝客稍早在臉書PO文提到，「對不起！義大利人！對不起！日本人！對不起！彰化人！對不起......必勝客不敢再開玩笑了！」接著介紹全新力作「零傷害比薩」，「領悟放空食材、立地成佛的真理，沒有戰意，只有滿滿善意」，稱是「史上最友善產品，人手一圈，人見人愛」，並保證「沒人因為本產品氣死，只有香濃起司和濃郁芝心。」