快訊

「這組圖片」竄紅害免費仔被停用？AI圖像生成網站創辦人親吐背後原因

瓜地馬拉總統：「台灣是唯一且真正的中國」支持主權完整

歡慶4/4台灣貓節！樂天購物「萌寵貓貓節」祭多重優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
樂天購物4月1日至4月30日推出「萌寵貓貓節」，「抽屜式封閉貓砂盆」原價1,999元、活動特價969元。圖／樂天購物提供
樂天購物4月1日至4月30日推出「萌寵貓貓節」，「抽屜式封閉貓砂盆」原價1,999元、活動特價969元。圖／樂天購物提供

4月4日不僅是兒童節，也是「台灣貓節」，2023台北寵物用品博覽會暨台灣貓節即日起至4月3日在南港展覽館盛大登場，不少民眾趁機為毛小孩物色新鮮貨；樂天購物4月1日至4月30日中午12點也推出「萌寵貓貓節」，集結各大人氣寵物用品品牌，精選貓咪鮮食、玩具、居家生活用品下殺2折起，並祭出天天購物回饋放大10倍，指定商店領券最高現折300元等優惠，與貓奴們一起歡慶這個專屬貓咪的特別節日。

樂天購物表示，近年來消費者對寵物用品的需求大幅成長，寵物相關商品營業額逐年上升，銷量相較去年同期約有二位數成長。民眾寵愛毛小孩，越來越捨得花錢，除了日常所需的寵物食品、生活用品外，寵物保健品、智能家電等商品買氣都持續往上攀升。

看好寵物商機，樂天購物於4月1日起推出「萌寵貓貓節」，精選人氣商品最低2折起，4月30日前天天購物享有10%回饋，指定商店領券最高現折300元，此外，樂天購物也特別推出10元加購專區，貓用肉泥、潔牙骨等多款限定人氣單品只要加10元即可帶回家，搭配499元免運優惠、指定信用卡回饋等，讓貓奴可以盡情為心愛的貓咪添購各項戰利品。

樂天購物4月1日至4月30日推出「萌寵貓貓節」，「CIAO啾嚕肉泥10包組」原價1,100元、活動特價520元。圖／樂天購物提供
樂天購物4月1日至4月30日推出「萌寵貓貓節」，「CIAO啾嚕肉泥10包組」原價1,100元、活動特價520元。圖／樂天購物提供
樂天購物4月1日至4月30日推出「萌寵貓貓節」，「老鼠造型四層貓跳台」原價1,760元、活動特價850元。圖／樂天購物提供
樂天購物4月1日至4月30日推出「萌寵貓貓節」，「老鼠造型四層貓跳台」原價1,760元、活動特價850元。圖／樂天購物提供
樂天購物4月1日至4月30日推出「萌寵貓貓節」，「CIAO啾嚕肉泥膏」原價170元、活動特價55元。圖／樂天購物提供
樂天購物4月1日至4月30日推出「萌寵貓貓節」，「CIAO啾嚕肉泥膏」原價170元、活動特價55元。圖／樂天購物提供
樂天購物4月1日至4月30日推出「萌寵貓貓節」，「好味小姐鮮食綜合營養粉」原價800元、活動特價509元。圖／樂天購物提供
樂天購物4月1日至4月30日推出「萌寵貓貓節」，「好味小姐鮮食綜合營養粉」原價800元、活動特價509元。圖／樂天購物提供
樂天購物4月1日至4月30日推出「萌寵貓貓節」，「呼嚕貓貓罐頭」原價2,316元、活動特價1,128元。圖／樂天購物提供
樂天購物4月1日至4月30日推出「萌寵貓貓節」，「呼嚕貓貓罐頭」原價2,316元、活動特價1,128元。圖／樂天購物提供
樂天購物4月1日至4月30日推出「萌寵貓貓節」，「矽膠寵物外出折疊碗」原價99元、活動特價18元。圖／樂天購物提供
樂天購物4月1日至4月30日推出「萌寵貓貓節」，「矽膠寵物外出折疊碗」原價99元、活動特價18元。圖／樂天購物提供
樂天購物4月1日至4月30日推出「萌寵貓貓節」，「劍麻圓筒貓抓板＋鈴鐺球」原價260元、活動特價100元。圖／樂天購物提供
樂天購物4月1日至4月30日推出「萌寵貓貓節」，「劍麻圓筒貓抓板＋鈴鐺球」原價260元、活動特價100元。圖／樂天購物提供

寵物 貓咪

延伸閱讀

商業興觀點／旅宿餐飲搶攻寵物商機

他清潔空氣清淨機「裡面長出大毛怪」！兇手照曝光網笑：無罪釋放啦

世上最快樂的狗！消防車做灑水測試 小黑「嗨翻狂奔」到忘記看車

田中馬系列今首度辦寵物路跑 帶著毛小孩來種樹

相關新聞

叫外送聰明省！4月「foodpanda優惠碼」懶人包快收好

即將邁入繳稅季，各種精省荷包的撇步都要牢記！如果經常叫外送，以下4月份各項foodpanda優惠碼一定要收好，要注意的是...

歡慶4/4台灣貓節！樂天購物「萌寵貓貓節」祭多重優惠

4月4日不僅是兒童節，也是「台灣貓節」，2023台北寵物用品博覽會暨台灣貓節即日起至4月3日在南港展覽館盛大登場，不少民...

恬淡而高雅 JAMEI CHEN 23春夏新裝巧秀返璞歸真

古文明的存在，總為人帶來美好的無窮想像。設計師品牌JAMEI CHEN日前於品牌大安概念店上舉辦VVIP Trunk S...

開航日本第6個航點 星宇航空每日1班直飛仙台

星宇航空今天插旗日本東北地區，開航譽有杜之都（森林之都）美名的第一大城「仙台」，未來預計每日1班，為該公司於日本第6個航...

迎接兒童節！台灣大哥大推「4G童心專案」月租129元起

迎接兒童節，台灣大哥大即日起推出「4G童心專案」輕速吃到飽優惠方案，月租129元，享網內通話免費、1.5GB上網流量，超...

台中國際動漫節爆人潮 逾4萬動漫迷冒雨排隊

第二屆台中國際動漫節今天在台中國際展覽館熱鬧登場，加上知名偶像團體、漫畫作者見面會加持，吸引大批動漫迷冒雨排隊進場，主辦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦