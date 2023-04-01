歡慶4/4台灣貓節！樂天購物「萌寵貓貓節」祭多重優惠

4月4日不僅是兒童節，也是「台灣貓節」，2023台北寵物用品博覽會暨台灣貓節即日起至4月3日在南港展覽館盛大登場，不少民眾趁機為毛小孩物色新鮮貨；樂天購物4月1日至4月30日中午12點也推出「萌寵貓貓節」，集結各大人氣寵物用品品牌，精選貓咪鮮食、玩具、居家生活用品下殺2折起，並祭出天天購物回饋放大10倍，指定商店領券最高現折300元等優惠，與貓奴們一起歡慶這個專屬貓咪的特別節日。

樂天購物表示，近年來消費者對寵物用品的需求大幅成長，寵物相關商品營業額逐年上升，銷量相較去年同期約有二位數成長。民眾寵愛毛小孩，越來越捨得花錢，除了日常所需的寵物食品、生活用品外，寵物保健品、智能家電等商品買氣都持續往上攀升。