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恬淡而高雅 JAMEI CHEN 23春夏新裝巧秀返璞歸真

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
JAMEI CHEN日前於品牌大安概念店上舉辦VVIP Trunk Show，帶來淡雅高尚的23春夏時裝。圖／JAMEI CHEN提供
JAMEI CHEN日前於品牌大安概念店上舉辦VVIP Trunk Show，帶來淡雅高尚的23春夏時裝。圖／JAMEI CHEN提供

古文明的存在，總為人帶來美好的無窮想像。設計師品牌JAMEI CHEN日前於品牌大安概念店上舉辦VVIP Trunk Show，以設計師陳季敏的一趟埃及旅行為靈感，打造出淡雅高尚的23春夏系列，大秀出席來賓並包含立法委員高金素梅，以及品牌創立初期的貴人－學學文創志業創辦人徐莉玲小姐。

設計師陳季敏指出，「這次旅途經過土耳其，剛好避開了地震，看到踏過的土壤受到摧殘非常難過，講珍惜當下可能有點八股，但我覺得更是要珍惜。旅行就是一場充滿未知與刺激的挑戰，為我儲存的生活中的許多能量與記憶。」而立法委員高金素梅則表示，「一走進這個空間，就感受到一股氣場，彷彿被帶到了埃及。」最後走秀結束後，設計師陳季敏也與徐莉玲感性相擁，表達對後者在品牌創立時支持的感念，也永遠記得這份真摯的情誼。

本季整體設計靈感源自設計師陳季敏的一趟埃及旅行，並將之化為乾淨、純粹、恬淡閒適的現代風格服裝語彙。精緻但充滿自然感觸的編織與手工蕾絲、大量疊加且舒適的白色層次，又或是不規則的針織帽飾，帶出有別品牌過往的都會感，呈現出返璞歸真的寧靜。

綜觀全系列時裝，其色彩上聚焦於純淨的自然色調：白色、大地沙色與烈日陰影下的深藍，相對寬鬆的結構則保留了衣物與身體的距離，同時大量的棉麻、天然纖維則讓穿戴者感受到舒適與自由，也在無形中呼應疫後時分人們對無拘束的心靈渴望。設計師陳季敏並表示：「女性從此不需要在舒適與美感之間做出取捨，服裝應該是要兩者兼具。」

本季乾淨、純粹的現代風格服裝語彙，有別於品牌過往的都會感，恬淡閒適。圖／JAMEI CHEN提供
本季乾淨、純粹的現代風格服裝語彙，有別於品牌過往的都會感，恬淡閒適。圖／JAMEI CHEN提供
設計師陳陳季敏以一趟埃及旅行為靈感，帶來2023春夏系列服裝。圖／JAMEI CHEN提供
設計師陳陳季敏以一趟埃及旅行為靈感，帶來2023春夏系列服裝。圖／JAMEI CHEN提供
相對寬鬆的結構則保留了衣物與身體的距離，讓美感與舒適可以兼得。圖／JAMEI CHEN提供
相對寬鬆的結構則保留了衣物與身體的距離，讓美感與舒適可以兼得。圖／JAMEI CHEN提供
大量的棉麻、天然纖維則讓穿戴者感受到輕盈、舒適感與自由。圖／JAMEI CHEN提供
大量的棉麻、天然纖維則讓穿戴者感受到輕盈、舒適感與自由。圖／JAMEI CHEN提供
綜觀全系列時裝，其色彩上聚焦於純淨的自然色調：白色、大地沙色，並展現結構上的多層次疊加。圖／JAMEI CHEN提供
綜觀全系列時裝，其色彩上聚焦於純淨的自然色調：白色、大地沙色，並展現結構上的多層次疊加。圖／JAMEI CHEN提供

品牌 埃及

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