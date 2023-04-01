迎接兒童節！台灣大哥大推「4G童心專案」月租129元起

迎接兒童節，台灣大哥大即日起推出「4G童心專案」輕速吃到飽優惠方案，月租129元，享網內通話免費、1.5GB上網流量，超量後仍享1Mbps吃到飽，讓家長隨時和小孩保持聯繫；即日起申辦台灣大哥大「自由選」專案，搭購智慧手表、電動滑板車、Switch OLED白色款主機等熱門商品，專案價最低0元起帶回家。myfone購物則針對指定品牌競速型滑步車、平板電腦、電紙板等，提供最低42折起優惠。

新申辦或攜碼至台灣大哥大「4G童心專案」，就能4G輕速吃到飽，綁約24個月、月付129元，享有網內通話免費、1.5GB上網流量，超量後1Mbps吃到飽；綁約24個月、月付229元，則有3.5GB上網流量，超量後3Mbps吃到飽，通話享網內免費和每月網外20分鐘免費。

家長想幫小孩單辦門號不綁約，也可申請預付卡。透過「預付卡小管家」服務，在台灣大哥大網路門市及客服App登入家長的月租門號，就能有效管理小孩的預付卡門號，包含查詢餘額效期、儲值等功能。「預付卡小管家」月租預付儲值66元方案，享網內免費（每通前3分鐘）及上網1GB，效期31天；月租幫預付儲值99元方案，享網內免費（每通前3分鐘）及輕速上網吃到飽，1GB後降速至1Mbps以下，效期31天。

台灣大哥大實體門市「自由選」提供Fitbit Sense 2進階健康智慧手表、Fitbit Inspire 3健康智慧手環、Segway Ninebot D18W電動滑板車等多款適合兒童的商品，搭配「自由選」指定專案，月付最低599元起，就能以專案價0元帶回家。限定網路門市申辦的Switch OLED白色款主機＋健身環大冒險遊戲，搭配自由選專案月付1,399元，也能0元帶走。4月1日至4月23日在網路門市申辦「自由選」專案，再加碼送最高1,000元momo幣，同時加碼抽12,000元myfone購物電子禮券，以及周周抽300元7-ELEVEN商品卡。

myfone購物也針對兒童節推出超值優惠，有運動提醒、智慧鬧鐘等功能的Fitbit Ace 3 兒童智慧手環，限時8折優惠價1,999元；可培養平衡感與協調性的GIANT PUSHBIKE競速型滑步車限時95折優惠價4,731 元。想為孩子學習注入新動力，三星Galaxy Tab S6 Lite 64G Wi-Fi版有10.4吋超大螢幕並搭配全新升級 S Pen，限時79折優惠價8,590 元；可書寫、繪畫且輕便攜帶的8.5吋電紙板下殺42折優惠價249 元；具音量限制、保護孩子聽力的JLab JBuddies Studio兒童耳機限時71折優惠價899元。

4月1日至4月23日每天於myfone購物活動網頁登入簽到，天天抽666元myfone購物電子禮券；活動期間累積下單滿額6,000元或購買滿2件商品，可抽12,000元myfone購物電子禮券；周周下單周周抽300元7-ELEVEN商品卡。