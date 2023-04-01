新竹巨城獨家美食、甜點快閃報到 消費滿額送電影票
迎接5天兒童清明連假，新竹市Big City巨城購物中心不僅引進獨家餐飲品牌、網羅輕食甜點限時快閃，有焦糖千層酥、布丁、紅豆餅與磅蛋糕等甜點，北海道冰淇淋之神「CREMIA」也將於4月1日推出全新的麝香葡萄口味；連假期間還有街頭藝人互動秀、兒童故事節系列活動，以及消費滿額贈、來店禮、點數兌換等好康，吃喝玩樂一網打盡。
巨城迎來泰、中、韓、日式料理獨家登場，4樓有桃竹苗獨家的全新品牌「這味泰泰」傳統泰料融合日式拉麵及台式家常風味，濃郁湯頭加上Q彈米線令人垂涎；「Mrs.Mapo」將傳統家常麻婆豆腐融入燒肉、炸雞等絕佳風味超級下飯；「阿達師五星麵鋪」招牌椒麻炸蛋麵及各式拌麵搭配特色湯品，麻而微辣的口感大受好評。
韓式料理則有「八色烤肉mini」招牌燒肉搭配特製小菜及沾醬，一人也能獨享正宗韓式烤肉，以及B1「朝鮮饌」推出春川辣雞、獨家蜂蜜炸年糕等獨門料理，平價享受道地韓國經典美食；還有秉持日本職人精神嚴選當季新鮮食材製作出有溫度壽司的「鮨富」，多國料理全面攻佔饕客味蕾。
巨城也推出快閃輕食可以從南到北吃透透，來自高雄的「搭啵s手作甜點」全台獨家焦糖千層酥，台南必吃「日和理想布丁」、「CIRCLE法式紅豆餅」，台中「尷尬司康」、台北巷弄名店「極菓子」的磅蛋糕等多種選擇，滿足愛吃甜食的味蕾。
業者指出，巨城活動在5天連假安排魔術、馬戲團雜耍、肢體默劇等表演，還有「Big City兒童故事節」4月1日至5日以及8日、9日下午2點及3點半，在3樓BBC三合院帶來故事屋，不同的故事主題陪小朋友們一起進入奇幻冒險旅程
4月15日Big City百人寫生大賽邀請全家大小一同創作，運用豐富的想像力畫出心中最繽紛的巨城，將有機會展出作品並且把獎金帶回家；4月16日邀請好玩的劇團上演「我也想要長大」，歡迎大家跟著可愛逗趣的角色徜徉在熱鬧的童話戲劇裡。
巨城即日起至4月9日前全館當日消費累計滿額即可兌換「威秀電影票」1張；登錄巨城APP成為會員參加阿Mall & Mall妹集點樂，掃描消費滿額發票還可集點換美食，到APP「點數兌換」區扣HAPPY GO點數玩遊戲，即有機會獲得「500枚湯姆熊代幣」以及全館眾多泰式點心，買越多遊戲機會越多。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言