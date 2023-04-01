新竹巨城獨家美食、甜點快閃報到 消費滿額送電影票

迎接5天兒童清明連假，新竹市Big City巨城購物中心不僅引進獨家餐飲品牌、網羅輕食甜點限時快閃，有焦糖千層酥、布丁、紅豆餅與磅蛋糕等甜點，北海道冰淇淋之神「CREMIA」也將於4月1日推出全新的麝香葡萄口味；連假期間還有街頭藝人互動秀、兒童故事節系列活動，以及消費滿額贈、來店禮、點數兌換等好康，吃喝玩樂一網打盡。

巨城迎來泰、中、韓、日式料理獨家登場，4樓有桃竹苗獨家的全新品牌「這味泰泰」傳統泰料融合日式拉麵及台式家常風味，濃郁湯頭加上Q彈米線令人垂涎；「Mrs.Mapo」將傳統家常麻婆豆腐融入燒肉、炸雞等絕佳風味超級下飯；「阿達師五星麵鋪」招牌椒麻炸蛋麵及各式拌麵搭配特色湯品，麻而微辣的口感大受好評。

韓式料理則有「八色烤肉mini」招牌燒肉搭配特製小菜及沾醬，一人也能獨享正宗韓式烤肉，以及B1「朝鮮饌」推出春川辣雞、獨家蜂蜜炸年糕等獨門料理，平價享受道地韓國經典美食；還有秉持日本職人精神嚴選當季新鮮食材製作出有溫度壽司的「鮨富」，多國料理全面攻佔饕客味蕾。

巨城也推出快閃輕食可以從南到北吃透透，來自高雄的「搭啵s手作甜點」全台獨家焦糖千層酥，台南必吃「日和理想布丁」、「CIRCLE法式紅豆餅」，台中「尷尬司康」、台北巷弄名店「極菓子」的磅蛋糕等多種選擇，滿足愛吃甜食的味蕾。

業者指出，巨城活動在5天連假安排魔術、馬戲團雜耍、肢體默劇等表演，還有「Big City兒童故事節」4月1日至5日以及8日、9日下午2點及3點半，在3樓BBC三合院帶來故事屋，不同的故事主題陪小朋友們一起進入奇幻冒險旅程

4月15日Big City百人寫生大賽邀請全家大小一同創作，運用豐富的想像力畫出心中最繽紛的巨城，將有機會展出作品並且把獎金帶回家；4月16日邀請好玩的劇團上演「我也想要長大」，歡迎大家跟著可愛逗趣的角色徜徉在熱鬧的童話戲劇裡。