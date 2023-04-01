聽新聞
test
0:00 / 0:00

2023 WW表展／貝克漢也搶戴 TUDOR朝全METAS認證前進

聯合報／ 記者釋俊哲／日內瓦即時報導
新款的TUDOR Royal表款具備鮭粉新色，表圈並在時標鑲嵌鑽石，甜美閃耀。圖／TUDOR提供
新款的TUDOR Royal表款具備鮭粉新色，表圈並在時標鑲嵌鑽石，甜美閃耀。圖／TUDOR提供

帝舵（TUDOR）今年正式與同集團的勞力士（ROLEX）一同參展於日內瓦舉辦的「鐘表與奇蹟」表展。多只新品包含37毫米的Black Bay 54以37毫米高度還原了1954年原型作7922腕表的設計神髓，但新款的表圈更厚、表冠更寬，因而提升了旋轉時的握取質感，並具有棒棒糖秒針、分鐘末端鉛筆尖形狀等特色。

同系列另一款紅色表圈、黑色面盤的Black Bay腕表則是繼Black Bay Ceramic之後、Black Bay第二只獲得「瑞士聯邦計量科學研究院」Metas認證的表款，表款精準要求為0/+5、70小時動力儲存與至少200米防水性能，並在表展期間為大衛貝克漢（David Beckham）在IG上搶先配戴，引起熱烈討論；同時品牌未來也將朝新品全METAS認證目標邁進，未來勢必將推動產業新一波升級浪潮。

Black Bay GMT則首度推蛋白石色面盤，同時第二地時間指針與中至大秒針都具備雪花式指針。蛋白石啞光的視覺，與藍、紅雙色的表圈相比，讓年輕運動的印象調和了優雅；此外Black Bay系列也在風格上進行實驗：帶來少去表圈刻度的31、36、39與41毫米等四種尺寸，並有藍色、炭灰色與淺香檳三色，並全數具有品牌的T-fit帶扣，不同尺寸分別搭配不同型號機芯，唯全數使用矽游絲並具瑞士天文台認證。

最後品牌並預告，今年並將有Heritage Chromo Blue、Style、Black Bay GMT皮革款，以及Black Bay 32、36、41等多款腕表將停產，也象徵無形為現有表款整體規模整軍、換血。對上述表款情有獨鍾卻還未付諸實踐的消費者，建議行動要快了。

TUDOR Royal（帝舵皇家）系列推出新款巧克力棕色表面，飾以太陽光線效果，並以一體成型式表帶為特色。圖／TUDOR提供
TUDOR Royal（帝舵皇家）系列推出新款巧克力棕色表面，飾以太陽光線效果，並以一體成型式表帶為特色。圖／TUDOR提供
Black Bay GMT則首度推蛋白石色面盤，為年輕運動的印象調和了優雅。圖／TUDOR提供
Black Bay GMT則首度推蛋白石色面盤，為年輕運動的印象調和了優雅。圖／TUDOR提供
日內瓦鐘表與奇蹟表展期間，貝克漢便在IG秀出年度話題新品、紅色表圈黑色面盤的Black Bay腕表。圖／ 翻攝自 IG @ davidbeckham、TUDOR提供（合成圖）
日內瓦鐘表與奇蹟表展期間，貝克漢便在IG秀出年度話題新品、紅色表圈黑色面盤的Black Bay腕表。圖／ 翻攝自 IG @ davidbeckham、TUDOR提供（合成圖）
Black Bay今年罕見推出表圈無刻度的31、36、39與41毫米四種尺寸，但維持通過瑞士天文台的精密認證，風格更向斯文路線靠攏。圖／TUDOR提供
Black Bay今年罕見推出表圈無刻度的31、36、39與41毫米四種尺寸，但維持通過瑞士天文台的精密認證，風格更向斯文路線靠攏。圖／TUDOR提供
Black Bay系列今年的31、36、39與41毫米，一次推出多款新色，雖少去表圈刻度設計，但全數使用矽游絲機芯並具瑞士天文台認證。圖／TUDOR提供
Black Bay系列今年的31、36、39與41毫米，一次推出多款新色，雖少去表圈刻度設計，但全數使用矽游絲機芯並具瑞士天文台認證。圖／TUDOR提供

品牌 腕表 瑞士

延伸閱讀

2023 WW表展／蕭邦環保鋼愛永續 滑動鑽石分秒閃耀

貝克漢長子下廚加料「軟木塞、狗毛」遭網狂酸 高EQ回應了

2023 WW表展／萬寶龍大挑戰！8000系「無氧」表款連發

免排隊、買得到 日內瓦快閃精品店2023新品都在這！

相關新聞

獨／登台才2年！新加坡「閃電咖啡」即日退出台灣

愛喝咖啡的民眾注意了！來自新加坡的「閃電咖啡（Flash coffee）」在3月31日無預警宣布，自即日起停止營業，結束...

2023 WW表展／貝克漢也搶戴 TUDOR朝全METAS認證前進

帝舵（TUDOR）今年正式與同集團的勞力士（ROLEX）一同參展於日內瓦舉辦的「鐘表與奇蹟」表展。多只新品包含37毫米的...

日系風格可愛必收！7-ELEVEN推「niko and … X 櫻桃小丸子精品集點」

全球首發，小丸子粉絲必收！7-ELEVEN攜手日本文青品牌與櫻桃小丸子獨家跨界聯名，自4月6日起展開「niko and ...

Daniel Wong聯手Warner Bros. 台北時裝周秀聯名歡樂狂想

華裔設計師Daniel Wong於台北時裝周間發表大秀，品牌並成為台灣首位獨立設計師與國際影視品牌華納兄弟合作，以經典I...

出不了國也能吃日韓菜 來劍湖山吃飯還能抽大獎！

國人與疫情共存的觀念提升，出國旅遊的人潮大增，外出用餐意願也比以往高許多，雲林縣劍湖山渡假大飯店搭上這波「瘋日韓」熱潮，...

momo系統一度當機 消費者無法登入會員下單

momo用戶今天上午發現，momo系統當機，無法登入會員下單。momo下午發出新聞稿僅簡單表示，今日因進行設備維護造成部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦