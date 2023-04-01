台泥推地球日線上及實體活動 揪你當EARTH HELPER

今年4月22日是世界地球日53周年，主題是「投資我們的星球」，呼籲各界採取氣候行動，包含企業採取永續政策與低碳轉型，政府制定永續政策和法令，消費者落實綠色消費驅動社會轉型。台泥企業團攜手各子公司及永續倡議夥伴，推出「2023 EARTH HELPER世界地球日」七項永續行動，號召民眾參與「和平生態工業港-寄居蟹生態導覽」、「漢本減廢淨灘」，「DAKA綠色市集」、「尋找綠腳ㄚ-了解日常生活中的碳標籤商品」、「水泥袋再利用手作托特包體驗」、「探索循環經濟導覽」、「電動車離峰充電愛地球」，希望運用台泥企業團的核心能力與資源，鼓勵大眾生活轉型、能源轉型，每一個人都可以成為EARTH HELPER。

台泥企業團也將於地球日前夕，推出「蓋一個珊瑚的家─和平港珊瑚復育」永續紀錄影片，透過台泥旗下和平生態工業港，正在進行的「生態方塊珊瑚移植培育計畫」，讓社會大眾更了解保育海洋對於生物多樣性的重要。

台泥旗下位於花蓮最北邊的和平港，是台灣唯一獲得綠色港口及環境教育認證的國際港，也是歐盟海事組織認證的生態港。26年前建港時，護坡的塊石堆置，讓珊瑚附著生長，和平港始終細心呵護。

2021年開始，在山海天使環境保育協會指導與協助下，和平生態工業港進一步展開「生態方塊珊瑚移植培育計畫」，將港堤外因颱風或海浪被沖斷的珊瑚，重新移植到港內以水泥打造的生態方塊上，成功生長率超過99%、共復育成功288株珊瑚，目前整個和平港共有160種珊瑚，在岸邊就可以看到許多熱帶魚悠游在美麗的珊瑚礁之間。

台泥指出，珊瑚占海洋0.2%面積，卻有四分之一的魚類靠珊瑚生存，復育珊瑚是一個起點，是一個生態系的養成。投入和平港珊瑚復育的山海天使環境保育協會秘書長陳映伶說，「水泥本來就是幫人類蓋一個家，現在再利用水泥來幫海洋生物蓋一個家」。

台泥表示，4月23日歡迎民眾帶著全家大小到花蓮和平工業港，透過海底攝影機，認識珊瑚礁等海底生態、還能近距離觀察海葵與寄居蟹。

台泥表示，四月起和平港將開設「海底的房客」「港口保衛戰」「大船入港」主題課程，讓民眾可以進到工業港大口深呼吸，見證港區陸域水下的生物多樣性。收看「蓋一個珊瑚的家」影片連結如下：https://reurl.cc/6NGK56

台泥和平廠則攜手「洄瀾無毒」於花蓮DAKA園區推出「DAKA綠色市集」，開設「水泥袋再利用手作托特包體驗」「探索循環經濟導覽」；和平電力、台泥蘇澳廠、和平港於宜蘭漢本海洋驛站結合海巡署北部分署、宜蘭縣環保局、南澳鄉公所、飛宏科技、馳諾瓦科技，號召親子攜手減廢淨灘綠色闖關，活動開放報名一週即已額滿。

台泥儲能則發起線上活動「尋找綠腳ㄚ-了解日常生活中的碳標籤商品」、並推出「離峰充電愛地球方案」，鼓勵電動車主減少對電網尖峰時刻的負擔。只要參與2023 EARTH HELPER七項線上線下行動，都可以獲得永續積分，在EARTH HELPER減碳永續年度排行榜前10名可獲得永續榮耀，第1名為自己爭取一趟義大利A.ROMA碳中和植林之旅，第2-10名可獲得南投雲品負碳雨林再造之旅。