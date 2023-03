日系風格可愛必收！7-ELEVEN推「niko and … X 櫻桃小丸子精品集點」

全球首發,小丸子粉絲必收!7-ELEVEN攜手日本文青品牌與櫻桃小丸子獨家跨界聯名,自4月6日起展開「niko and … X 櫻桃小丸子丸美新生活精品」集點,以經典動畫中的櫻桃小丸子、小玉、花輪、友藏爺爺等萌趣人氣角色與「niko and … 」日系簡約風格結合,開發外出、居家收納、辦公等三大系列周邊,打造新日式生活美學。

7-ELEVEN表示,全店集點活動深受民眾喜愛,周邊商品除與知名肖像聯名合作外,更嘗試透過品牌與肖像共同跨界聯名加乘提高討論度,激盪出全新的火花。本次首度將日本文青品牌「niko and … 」與大小朋友熟悉的知名動漫肖像櫻桃小丸子跨界聯名,打造簡約時尚兼具可愛童趣的周邊商品,並自4月6日下午3點起至4月9日限時4天祭出「門市快閃購」活動,消費不限金額、結帳時報會員手機號碼就可直接加購「niko and … X 櫻桃小丸子丸美新生活精品」限量周邊,讓粉絲創造獨一無二屬於自己風格的時尚潮流;集點活動自4月10日下午3點起開跑。

7-ELEVEN全店「niko and … X 櫻桃小丸子丸美新生活精品」集點首推外出系列的「限量雙色百褶包」,吸睛「縐褶」元素搭配繽紛撞色設計,折疊好收納的潮流包款,共3款隨機出貨,門市快閃購消費不限金額每個加199元,4月10日下午3點起每個集滿6點加199元;書本造型的「限量書本收納包」,大開口設計方便拿取,可當護照套或收納隨身小物,共3款隨機出貨,門市快閃購消費不限金額每個加199元,4月10日下午3點起每個集滿6點加199元;附手把方便攜帶的「限量大容量運動水壺」,容量約2,000ml符合民眾單日飲水量需求,共3款,門市快閃購消費不限金額每款加299元,4月10日下午3點起每款集滿6點加299元;可當頸枕或毛毯使用的「限量兩用頸枕毯」方便攜帶,共2款,門市快閃購消費不限金額每款加299元,4月10日下午3點每款集滿6點加299元;「限量不鏽鋼便當水杯組」,選用304不鏽鋼材質安全耐用,古銅鍍色質感更加分,門市快閃購消費不限金額加599元,4月10日下午3點起集滿6點加599元。

居家收納則有「限量收納提籃組合」,藍、紅兩色一次擁有,可收納桌面雜物,門市快閃購消費不限金額加249元,4月10日下午3點起集滿6點加249元;「限量造型短柄除塵刷2入組」為小丸子可愛大頭造型設計,可掛式收納短柄,收納不占空間,共2款,門市快閃購消費不限金額每款加299元,4月10日下午3點起每款集滿6點加299元;「限量可堆疊收納箱」,掀蓋設計拿取方便可平穩堆疊,為40公升大容量,共3款,門市快閃購消費不限金額每款加649元,4月10日下午3點起每款集滿6點加649元;「限量木頭雜誌收納架」可收納書報雜誌及文件,提把設計方便提取,溫潤木紋搭配帆布,簡約質感又耐用,共3款,門市快閃購消費不限金額每款加399元,4月10日下午3點起每款集滿6點加399元。