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Daniel Wong聯手Warner Bro 台北時裝周秀聯名歡樂狂想

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
湯姆與傑利貓、兔巴哥、崔弟，各種可愛的卡通元素，全數成為本季的印花亮點。圖／Daniel Wong提供
湯姆與傑利貓、兔巴哥、崔弟，各種可愛的卡通元素，全數成為本季的印花亮點。圖／Daniel Wong提供

華裔設計師Daniel Wong於台北時裝周間發表大秀，品牌並成為台灣首位獨立設計師與國際影視品牌華納兄弟合作，以經典IP「LOONEY TUNES」與「TOM and JERRY」為大秀主角，聯手慶祝聯名系列慶祝華納100歲。

大秀音樂由吳思賢「小樂」擔任音樂總監，並邀請眾多品牌好友包含眾多品牌好友，溫嵐、林思宇、Trash樂團、廖柏雅、毛祈生、鍾岳軒等蒞臨出席，由於大秀也是台北時裝周重量級發表，文化部次長李連權也到場觀秀，並與Daniel Wong一同留影。

本次大秀除了與華納授權IP合作，設計師Daniel Wong並以品牌DNA概念：「探索」與「狂野」出發，並概分為「開始（Play）」、「機會（Chance）」與「命運（Desiny）」三大系列，全數時裝以浪漫古典為輪廓發想，融入歐洲風格輪廓，並結合品牌愛用的印花元素。同時整體仍延續Daniel Wong經典的剪裁：束緊腰帶、俐落的洋裝、長裙、寬度；部分禮服雖然運用牛仔布料，但在裙褶處結合了湯姆與傑利貓的元素，將在實際穿著走動時，宛如重現貓追老鼠的奔跑律動印象。

顏色則運用大量粉嫩、紫色，以符合亞洲人的膚色，即便在秋冬也不顯暗沉，不少單品如男女T恤、洋裝都特別映襯膚色，動感、自信。而除了服裝外，Daniel Wong並開發聯名周邊用品，包括真空保溫罐、摺疊椅、絲巾、漁夫帽、棒球帽，全系列將在Daniel Wong概念店、Daniel Wong WILD TRIP POP-STORE板橋大遠百專賣店，以及Daniel Wong WILD TRIP POP-STORE高雄漢神百限定販售。

Daniel Wong與華納兄弟合作，以經典IP「LOONEY TUNES」與「TOM and JERRY」為大秀主角，聯手慶祝聯名系列慶祝華納100歲。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong與華納兄弟合作，以經典IP「LOONEY TUNES」與「TOM and JERRY」為大秀主角，聯手慶祝聯名系列慶祝華納100歲。圖／Daniel Wong提供
大秀音樂由吳思賢「小樂」擔任音樂總監，吳思賢本人也擔綱表演、炒熱現場氣氛。圖／Daniel Wong提供
大秀音樂由吳思賢「小樂」擔任音樂總監，吳思賢本人也擔綱表演、炒熱現場氣氛。圖／Daniel Wong提供
大秀音樂由吳思賢「小樂」擔任音樂總監，吳思賢本人也擔綱表演、炒熱現場氣氛。圖／Daniel Wong提供
大秀音樂由吳思賢「小樂」擔任音樂總監，吳思賢本人也擔綱表演、炒熱現場氣氛。圖／Daniel Wong提供
藝人溫嵐也出席看秀、成為Daniel Wong當晚的星光亮點。圖／Daniel Wong提供
藝人溫嵐也出席看秀、成為Daniel Wong當晚的星光亮點。圖／Daniel Wong提供
本季顏色運用大量粉嫩、紫色，以符合亞洲人的膚色，即便在秋冬也不顯暗沉。圖／Daniel Wong提供
本季顏色運用大量粉嫩、紫色，以符合亞洲人的膚色，即便在秋冬也不顯暗沉。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong與華納兄弟合作，以經典IP「LOONEY TUNES」與「TOM and JERRY」為大秀主角，聯手慶祝聯名系列慶祝華納100歲。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong與華納兄弟合作，以經典IP「LOONEY TUNES」與「TOM and JERRY」為大秀主角，聯手慶祝聯名系列慶祝華納100歲。圖／Daniel Wong提供
優雅的平口晚禮服拼接上牛仔布之外，裙擺再融入湯姆與傑利貓圖案，在細節處宛如重現貓追老鼠的童心動畫。圖／Daniel Wong提供
優雅的平口晚禮服拼接上牛仔布之外，裙擺再融入湯姆與傑利貓圖案，在細節處宛如重現貓追老鼠的童心動畫。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong不僅是台灣首位設計師與Warner Bros合作，也是Warner Bros百年紀念、在台灣首個聯名發表系列。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong不僅是台灣首位設計師與Warner Bros合作，也是Warner Bros百年紀念、在台灣首個聯名發表系列。圖／Daniel Wong提供

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