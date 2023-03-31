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Daniel Wong聯手Warner Bro 台北時裝周秀聯名歡樂狂想
華裔設計師Daniel Wong於台北時裝周間發表大秀，品牌並成為台灣首位獨立設計師與國際影視品牌華納兄弟合作，以經典IP「LOONEY TUNES」與「TOM and JERRY」為大秀主角，聯手慶祝聯名系列慶祝華納100歲。
大秀音樂由吳思賢「小樂」擔任音樂總監，並邀請眾多品牌好友包含眾多品牌好友，溫嵐、林思宇、Trash樂團、廖柏雅、毛祈生、鍾岳軒等蒞臨出席，由於大秀也是台北時裝周重量級發表，文化部次長李連權也到場觀秀，並與Daniel Wong一同留影。
本次大秀除了與華納授權IP合作，設計師Daniel Wong並以品牌DNA概念：「探索」與「狂野」出發，並概分為「開始（Play）」、「機會（Chance）」與「命運（Desiny）」三大系列，全數時裝以浪漫古典為輪廓發想，融入歐洲風格輪廓，並結合品牌愛用的印花元素。同時整體仍延續Daniel Wong經典的剪裁：束緊腰帶、俐落的洋裝、長裙、寬度；部分禮服雖然運用牛仔布料，但在裙褶處結合了湯姆與傑利貓的元素，將在實際穿著走動時，宛如重現貓追老鼠的奔跑律動印象。
顏色則運用大量粉嫩、紫色，以符合亞洲人的膚色，即便在秋冬也不顯暗沉，不少單品如男女T恤、洋裝都特別映襯膚色，動感、自信。而除了服裝外，Daniel Wong並開發聯名周邊用品，包括真空保溫罐、摺疊椅、絲巾、漁夫帽、棒球帽，全系列將在Daniel Wong概念店、Daniel Wong WILD TRIP POP-STORE板橋大遠百專賣店，以及Daniel Wong WILD TRIP POP-STORE高雄漢神百限定販售。
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