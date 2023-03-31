獨／登台才2年！新加坡「閃電咖啡」即日退出台灣
愛喝咖啡的民眾注意了！來自新加坡的「閃電咖啡（Flash coffee）」在3月31日無預警宣布，自即日起停止營業，結束登台不到2年的時光。
2020年於新加坡創立的閃電咖啡，主打即拿即走與APP訂購的商業模式，主打世界拉花冠軍提供的菜單，包括有多款咖啡品項，還有瓶裝系列、歐蕾系列、萃茶系列、氣泡系列等選擇。鮮明的黃紅配色，也傳達出年輕化的氣息。
2021年8月，閃電咖啡正式登台，在行天宮商圈開設全台首間門市，同時立即再於永吉路30巷商圈開設二號店。其後也不斷擴張版圖，積極開設門市。但是官方粉絲團無預警宣告，自3月31日結束營業，引起許多網友錯愕，直呼「真的假的？」、「APP可以刪了」
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