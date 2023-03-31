出不了國也能吃日韓菜 來劍湖山吃飯還能抽大獎！

國人與疫情共存的觀念提升，出國旅遊的人潮大增，外出用餐意願也比以往高許多，雲林縣劍湖山渡假大飯店搭上這波「瘋日韓」熱潮，4月到6月推出日韓美食饗宴，30道創意菜色一應俱全，用餐消費滿額再抽獨家日式客房住宿券、主題樂園門票等好禮，出不了國的人不必惋惜，在雲林縣也能有口福。

蔚藍西餐廳應景冬令食補，1至3月主打藥膳料理，隨著季節變換，4至6月上桌的是融合台灣口味的日韓創意料理，包括日式餐桌必備的生魚片，獨門口味的柴魚醬溫泉蛋，日式芥末鮪魚、甘露煮鮮魚，韓式生菜燒肉飯、舒肥烤雞、辣味炸雞醬起士、燒烤雞肉串等料理，全都自助取用「呷免驚」。

主廚陳世霖說，柴魚醬溫泉蛋「原封不動」置放在冰鎮水缸中，欲取用時從終撈出，輕輕敲開蛋殼後，半熟溫泉蛋淋上特調醬汁，味道清爽、口感滑溜，是夏季首選開胃菜，除了多道日韓主要菜色，梅花豬肉片、水林地瓜、古坑桂竹筍等菜，則選用雲林在地食材，口味適中，單吃也合宜。

該廳的當地消費者占8成，假日則多是家庭聚餐客群，回流客仍是主要客源；陳世霖說，因應現代飲食趨勢，和消費者的健康取向，烹調手法多以少油為主，即使韓國的口味稍微辛辣、口味偏重，但消費者實際吃進去，不會感到負擔。