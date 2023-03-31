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出不了國也能吃日韓菜 來劍湖山吃飯還能抽大獎！

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
劍湖山渡假大飯店4月至6月推出日韓美食饗宴，出不了國的人在雲林縣也能有口福嚐美食。記者陳苡葳／攝影
劍湖山渡假大飯店4月至6月推出日韓美食饗宴，出不了國的人在雲林縣也能有口福嚐美食。記者陳苡葳／攝影

國人與疫情共存的觀念提升，出國旅遊的人潮大增，外出用餐意願也比以往高許多，雲林縣劍湖山渡假大飯店搭上這波「瘋日韓」熱潮，4月到6月推出日韓美食饗宴，30道創意菜色一應俱全，用餐消費滿額再抽獨家日式客房住宿券、主題樂園門票等好禮，出不了國的人不必惋惜，在雲林縣也能有口福。

蔚藍西餐廳應景冬令食補，1至3月主打藥膳料理，隨著季節變換，4至6月上桌的是融合台灣口味的日韓創意料理，包括日式餐桌必備的生魚片，獨門口味的柴魚醬溫泉蛋，日式芥末鮪魚、甘露煮鮮魚，韓式生菜燒肉飯、舒肥烤雞、辣味炸雞醬起士、燒烤雞肉串等料理，全都自助取用「呷免驚」。

主廚陳世霖說，柴魚醬溫泉蛋「原封不動」置放在冰鎮水缸中，欲取用時從終撈出，輕輕敲開蛋殼後，半熟溫泉蛋淋上特調醬汁，味道清爽、口感滑溜，是夏季首選開胃菜，除了多道日韓主要菜色，梅花豬肉片、水林地瓜、古坑桂竹筍等菜，則選用雲林在地食材，口味適中，單吃也合宜。

該廳的當地消費者占8成，假日則多是家庭聚餐客群，回流客仍是主要客源；陳世霖說，因應現代飲食趨勢，和消費者的健康取向，烹調手法多以少油為主，即使韓國的口味稍微辛辣、口味偏重，但消費者實際吃進去，不會感到負擔。

劍湖山渡假大飯店總經理曾慶欑說，為了迎接各式客群，雲林、嘉義、彰化、南投等縣市民眾均享「鄉親優惠」，平日午餐每人560元且免服務費，60歲以上「樂齡折扣」平日午餐每人530元免服務費，另有壽星及連假好康等專案，用餐消費滿1000元可參加抽獎，最大獎劍湖山渡假大飯店日式客房住宿1晚，共12個名額，活動訊息可在劍湖山官方網站查詢，訂餐專線05-5829900。

疫後「瘋日韓」旅遊人氣大增，劍湖山渡假大飯店也搭上這波熱潮，4月到6月推出日韓美食饗宴，讓出不了國的人不必惋惜，在雲林縣也能有口福。記者陳苡葳／攝影
疫後「瘋日韓」旅遊人氣大增，劍湖山渡假大飯店也搭上這波熱潮，4月到6月推出日韓美食饗宴，讓出不了國的人不必惋惜，在雲林縣也能有口福。記者陳苡葳／攝影
劍湖山渡假大飯店住客可免費借用環保材質的異國服裝打卡拍照。記者陳苡葳／攝影
劍湖山渡假大飯店住客可免費借用環保材質的異國服裝打卡拍照。記者陳苡葳／攝影
疫後「瘋日韓」旅遊人氣大增，劍湖山渡假大飯店也搭上這波熱潮，4月到6月推出日韓美食饗宴，讓出不了國的人不必惋惜，在雲林縣也能有口福。記者陳苡葳／攝影
疫後「瘋日韓」旅遊人氣大增，劍湖山渡假大飯店也搭上這波熱潮，4月到6月推出日韓美食饗宴，讓出不了國的人不必惋惜，在雲林縣也能有口福。記者陳苡葳／攝影
劍湖山渡假大飯店每季會變換菜色主題，唯一保留大受歡迎的道地雲林料理，圖為古坑桂竹筍。記者陳苡葳／攝影
劍湖山渡假大飯店每季會變換菜色主題，唯一保留大受歡迎的道地雲林料理，圖為古坑桂竹筍。記者陳苡葳／攝影
劍湖山渡假大飯店蔚藍西餐廳平日是許多當地人的用餐首選。記者陳苡葳／攝影
劍湖山渡假大飯店蔚藍西餐廳平日是許多當地人的用餐首選。記者陳苡葳／攝影

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