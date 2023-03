修杰楷、許路兒美鑽上身 真愛路上遇見Hearts On Fire

獲得美國政府認證為「全世界車工最完美的鑽石」的Hearts On Fire,發布由幸福男星修杰楷與知名時尚icon許路兒演繹的「In Search of Love尋覓真愛」宣傳形象,為將在4月巡迴全台的珠寶展暖身。這次形象以美國片語「Love is in the Air」為發想,象徵愛無所不在,呼應品牌經典作品Aerial系列汲取源於空中的大自然萬物為靈感的設計,將瀰漫在空氣中的愛化作具體的鑽石珠寶,傳遞品牌的愛情DNA,並期許所有愛侶在不遠的將來皆能在Hearts On Fire尋得象徵真愛的璀璨美鑽。

「關於愛情,沒有人是專家,」修杰楷在社群上分享此次形象照時表示,相信會遇見命定的另一半。最終就會確認真愛的存在。他在系列形象中疊戴Aerial Eclipse白K金鑽石項鍊,以太陽為靈感的鍊墜在胸膛上綻放光芒,呼應Aerial Sunburst白K金耳骨夾的設計,讓即使沒有耳洞的時髦男士也能輕鬆配戴。有別於太陽光芒四射的設計,Aerial Double Dewdrop白K金鑽石手鍊以以兩排欖尖形的圖騰組成,就像在清晨垂於樹葉下的露水,並以Aerial Double Sunburst白K金鑽戒混搭品牌經典的婚戒作品Devote鉑金鑽戒和Mate鉑金鑽戒,刻畫追尋真愛的過程中可能經歷烈日風雨,最終才在命定的另一半眼中找到鑽石般的閃耀光芒。