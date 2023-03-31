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修杰楷、許路兒美鑽上身 真愛路上遇見Hearts On Fire

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Hearts On Fire Aerial Double Sunburst白K金鑽石戒指，20萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Aerial Double Sunburst白K金鑽石戒指，20萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供

獲得美國政府認證為「全世界車工最完美的鑽石」的Hearts On Fire，發布由幸福男星修杰楷與知名時尚icon許路兒演繹的「In Search of Love尋覓真愛」宣傳形象，為將在4月巡迴全台的珠寶展暖身。這次形象以美國片語「Love is in the Air」為發想，象徵愛無所不在，呼應品牌經典作品Aerial系列汲取源於空中的大自然萬物為靈感的設計，將瀰漫在空氣中的愛化作具體的鑽石珠寶，傳遞品牌的愛情DNA，並期許所有愛侶在不遠的將來皆能在Hearts On Fire尋得象徵真愛的璀璨美鑽。

「關於愛情，沒有人是專家，」修杰楷在社群上分享此次形象照時表示，相信會遇見命定的另一半。最終就會確認真愛的存在。他在系列形象中疊戴Aerial Eclipse白K金鑽石項鍊，以太陽為靈感的鍊墜在胸膛上綻放光芒，呼應Aerial Sunburst白K金耳骨夾的設計，讓即使沒有耳洞的時髦男士也能輕鬆配戴。有別於太陽光芒四射的設計，Aerial Double Dewdrop白K金鑽石手鍊以以兩排欖尖形的圖騰組成，就像在清晨垂於樹葉下的露水，並以Aerial Double Sunburst白K金鑽戒混搭品牌經典的婚戒作品Devote鉑金鑽戒和Mate鉑金鑽戒，刻畫追尋真愛的過程中可能經歷烈日風雨，最終才在命定的另一半眼中找到鑽石般的閃耀光芒。

許路兒則是配戴以淚滴為靈感的Aerial Teardrop白K金鑽石項鍊，加上Aerial Twisted Sunburst白K金鑽石耳環蜿蜒的線條襯托臉部曲線。而同系列的Aerial Double Sunburst白K金鑽石手鐲，和Aerial Double Sunburst白K金鑽戒，以不規則的幾何美學演繹大小兩個太陽圖騰，配襯品牌經典婚戒Repertoire鉑金鑽戒。形象中，許路兒以兩只風格不同的鑽戒演奏AB主旋律，配合大自然音符，譜寫屬於自己的尋愛樂章。

Hearts On Fire Aerial Teardrop白K金鑽石項鍊，510萬元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Aerial Teardrop白K金鑽石項鍊，510萬元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Juliette Pear玫瑰金鑽石戒指，主鑽約1.00克拉，64萬4,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Juliette Pear玫瑰金鑽石戒指，主鑽約1.00克拉，64萬4,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Behati Say It Your Way玫瑰金鑽石戒指，主鑽約1.00克拉，78萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供
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Hearts On Fire攜手修杰楷與許路兒拍攝《In Search of Love尋覓真愛》宣傳形象。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire攜手修杰楷與許路兒拍攝《In Search of Love尋覓真愛》宣傳形象。圖／Hearts On Fire提供
許路兒演繹「In Search of Love尋覓真愛」形象。圖／Hearts On Fire提供
許路兒演繹「In Search of Love尋覓真愛」形象。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Repertoire鉑金鑽石戒指，主鑽約1.00克拉，68萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Repertoire鉑金鑽石戒指，主鑽約1.00克拉，68萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Devote鉑金鑽石戒指，主鑽約0.50克拉，22萬6,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Devote鉑金鑽石戒指，主鑽約0.50克拉，22萬6,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Aerial Double Dewdrop白K金鑽石手鍊，117萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Aerial Double Dewdrop白K金鑽石手鍊，117萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Verona鉑金鑽石戒指，主鑽約2.00克拉，285萬元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Verona鉑金鑽石戒指，主鑽約2.00克拉，285萬元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Austen鉑金鑽石戒指，主鑽約2.00克拉，281萬9,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Austen鉑金鑽石戒指，主鑽約2.00克拉，281萬9,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Lorelei Diamond Twist白K金鑽石戒指，主鑽約1.00克拉，69萬7,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Lorelei Diamond Twist白K金鑽石戒指，主鑽約1.00克拉，69萬7,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Repertoire鉑金鑽石戒指，主鑽約1.00克拉，68萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Repertoire鉑金鑽石戒指，主鑽約1.00克拉，68萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供
修杰楷演繹「In Search of Love尋覓真愛」形象。圖／Hearts On Fire提供
修杰楷演繹「In Search of Love尋覓真愛」形象。圖／Hearts On Fire提供

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