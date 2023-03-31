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2023 WW表展／蕭邦環保鋼愛永續 滑動鑽石分秒閃耀

聯合報／ 記者釋俊哲／日內瓦即時報導
Imperiale系列限量珠寶表，36.5毫米、L.U.C 96.30-L自動上鍊機芯、符合倫理道德標準18K玫瑰金、時間顯示與晝夜顯示功能、限量25只，專賣店獨賣款。圖／蕭邦提供
Imperiale系列限量珠寶表，36.5毫米、L.U.C 96.30-L自動上鍊機芯、符合倫理道德標準18K玫瑰金、時間顯示與晝夜顯示功能、限量25只，專賣店獨賣款。圖／蕭邦提供

高級鐘表珠品牌蕭邦（Chopard）今年大動作宣布：將在多個系列使用獨家環保鋼材「Lucent Steel」，不僅在日內瓦鐘表與奇蹟表展期間有品牌大使茱莉雅羅勃茲到場力挺，品牌更推出包含Happy Sport 25毫米新品與Alpine Eagle計時碼表，以實際發表佐證永續宣言。

蕭邦強調，2022年時已經在全系列使用約70%的Lucent Steel，並將在2023年底提高至80%，2025年將實踐為90%，並普及到L.U.C、Happy Sport、Alpine Eagle與Mille Miglia四個系列，展期間並有品牌大使茱莉亞羅勃茲到場，堪稱表展期間星光最大卡。

而Happy Sport今年推出25毫米，也是在40、36、33、30之外、系列的第五個尺寸，表款將有單圈以及時髦雙圈兩種設計，表面內層皆藏有五顆滑動鑽石、分秒轉動閃耀。Alpine Eagle系列則獻上新款Alpine Eagle系列41 XPS腕表Lucent Steel A223精鋼款，其表殼的85%為循環再造材質，41毫米的面盤則散發甜美的Monte Rosa Pink鮭魚金色，並以L.U.C 96.40-L機芯驅動，腕表再同時獲得瑞士天文台、日內瓦印記兩項認證，非一般精準。

珠寶表則有一款Imperiale系列限量珠寶表，36.5毫米的纖薄尺寸，表款以荷花為靈感，荷花在印度、埃及文化中更有著聖潔的意念。腕表的視覺共分上下兩層：底層以珍珠母貝雕飾、上層則裝飾有玫瑰金蕾絲花瓣，同時表盤再飾以七顆金粉星星；而鑽石與藍寶石製成的雪花鑲飾，更將幻變為六種彩藍色調，以體現時光流逝之際的晝夜變化。表款將使用符合道德倫理的18K玫瑰金表殼搭配L.U.C 96.30-L自動上鍊機芯，限量25只。

Happy Sport精鋼腕表雙圈表帶款，25毫米、石英機芯、粉紅色面盤、五顆滑動鑽石、時間顯示，價格店洽。圖／蕭邦提供
Happy Sport精鋼腕表雙圈表帶款，25毫米、石英機芯、粉紅色面盤、五顆滑動鑽石、時間顯示，價格店洽。圖／蕭邦提供
蕭邦強調，將在2025年實踐表款90%使用Lucent Steel環保鋼材，並普及到L.U.C、Happy Sport、Alpine Eagle與Mille Miglia四個系列。圖／蕭邦提供
蕭邦強調，將在2025年實踐表款90%使用Lucent Steel環保鋼材，並普及到L.U.C、Happy Sport、Alpine Eagle與Mille Miglia四個系列。圖／蕭邦提供
茱莉亞羅勃茲（中）日前現身日內瓦鐘表與奇蹟表展現場，並與蕭邦總裁Caroline Scheufele和Karl-Friedrich Scheufele宣布品牌在永續奢侈品的重要策略與進展。圖／蕭邦提供
茱莉亞羅勃茲（中）日前現身日內瓦鐘表與奇蹟表展現場，並與蕭邦總裁Caroline Scheufele和Karl-Friedrich Scheufele宣布品牌在永續奢侈品的重要策略與進展。圖／蕭邦提供
Happy Sport精鋼腕表雙圈表帶款，25毫米、石英機芯、薄荷綠色面盤、五顆滑動鑽石、時間顯示，價格店洽。圖／蕭邦提供
Happy Sport精鋼腕表雙圈表帶款，25毫米、石英機芯、薄荷綠色面盤、五顆滑動鑽石、時間顯示，價格店洽。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列41 XPS腕表Lucent Steel A223精鋼款，41毫米、L.U.C 96.40-L機芯、Monte Rosa Pink鮭魚金色面盤、時間與小秒針顯示。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列41 XPS腕表Lucent Steel A223精鋼款，41毫米、L.U.C 96.40-L機芯、Monte Rosa Pink鮭魚金色面盤、時間與小秒針顯示。圖／蕭邦提供

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