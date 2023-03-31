2023 WW表展／蕭邦環保鋼愛永續 滑動鑽石分秒閃耀

高級鐘表珠品牌蕭邦（Chopard）今年大動作宣布：將在多個系列使用獨家環保鋼材「Lucent Steel」，不僅在日內瓦鐘表與奇蹟表展期間有品牌大使茱莉雅羅勃茲到場力挺，品牌更推出包含Happy Sport 25毫米新品與Alpine Eagle計時碼表，以實際發表佐證永續宣言。

蕭邦強調，2022年時已經在全系列使用約70%的Lucent Steel，並將在2023年底提高至80%，2025年將實踐為90%，並普及到L.U.C、Happy Sport、Alpine Eagle與Mille Miglia四個系列，展期間並有品牌大使茱莉亞羅勃茲到場，堪稱表展期間星光最大卡。

而Happy Sport今年推出25毫米，也是在40、36、33、30之外、系列的第五個尺寸，表款將有單圈以及時髦雙圈兩種設計，表面內層皆藏有五顆滑動鑽石、分秒轉動閃耀。Alpine Eagle系列則獻上新款Alpine Eagle系列41 XPS腕表Lucent Steel A223精鋼款，其表殼的85%為循環再造材質，41毫米的面盤則散發甜美的Monte Rosa Pink鮭魚金色，並以L.U.C 96.40-L機芯驅動，腕表再同時獲得瑞士天文台、日內瓦印記兩項認證，非一般精準。