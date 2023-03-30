New Balance重塑跑鞋DNA 陳庭妮「中空裝」現身站台限定跑動基地

New Balance選在台北統一時代百貨2樓廣場，打造涵蓋4大區域的「Run Your Way跑動基地」，並邀請女星陳庭妮以「中空裝」現身站台，分享自己慢跑心得。不僅有跑動基地，New Balance還推出了「跑動體驗車」，能夠試穿品牌最新跑鞋，而且在跑動基地活動結束後，將會不定期的巡迴各地，讓更多消費者能感受鞋款的機能。

雖然近年，New Balance已經和潮流畫上等號，但品牌起家的作品卻是跑鞋。因此，在今年為了喚醒消費者記憶，特別自3月31日起到4月9日為止，在台北統一時代百貨2樓廣場成立跑動基地，劃分四大區域，設定8項關卡，體驗協調、反應、敏捷與力量等遊戲。因此在正式對外開放前，New Balance找來陳庭妮穿著最新Fresh Foam X跑鞋，分享自己的運動心得。「運動會讓自己有活著的感覺，而且只要帶著跑鞋，全世界就是你的運動場」，陳庭妮如此告訴大家。還提到跟未婚夫胡宇威是彼此老師，陳庭妮還笑說「一起運動是拉近距離的方式」，特別是運動後的按摩、拉筋，更是兩人之間的小情趣。

陳庭妮現身New Balance期間限定Run Your Way跑動基地。圖／New Balance提供

New Balance在今年帶來最新一代的Fresh Foam X系列跑鞋，最大特色就是優化緩震性能，同時又能提升腳感回饋，女星陳庭妮也說挑鞋款時，她最在意的就是「回彈」性。系列中的X880跑鞋，更搭載了Durance橡膠大底，增加耐磨性同時又能適應不同地形，適合日常鍛鍊穿著。

New Balance自3月31日起到4月9日為止，在台北統一時代百貨2樓廣場成立跑動基地，劃分四大區域，設定8項關卡，體驗協調、反應、敏捷與力量等遊戲。圖／New Balance提供

為迎來路跑旺季，PUMA也推出新款ForeverRUN NITRO穩定型氮氣跑鞋，搭載全方位RUNGUIDE SYSTEM高穩定支撐系統，並以工程透氣網眼布料包覆鞋面，鞋側加入PWRTAPE強化貼片為跑者帶來全角度足部包覆強化與耐用支撐。同時PUMA也針對女性跑者打造專屬的ForeverRUN NITRO鞋，相較於男款改採用更窄鞋後跟設計，搭配低腳背鞋面、與更符合足弓弧曲輪廓，能創造更舒適高效率跑步體驗。

不僅有跑動基地，New Balance還推出了「跑動體驗車」，能夠試穿品牌最新跑鞋。圖／New Balance提供

New Balance Fresh Foam X More v4跑鞋，4,280元。圖／New Balance提供

PUMA ForeverRUN NITRO穩定型氮氣跑鞋，4,580元。圖／PUMA提供