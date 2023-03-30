快訊

費鴻泰兒子被控辱同學「婊子、垃圾」 檢方指一點認無悔意求重判

聽新聞
test
0:00 / 0:00

茶香內餡＋全新派皮！beard papa's「泰奶泡芙」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
beard papa’s全新推出「泰奶口味泡芙」，共有5種餅皮可以選擇。圖／beard papa’s提供
beard papa’s全新推出「泰奶口味泡芙」，共有5種餅皮可以選擇。圖／beard papa’s提供

想念泰國了嗎？連鎖泡芙「beard papa's」自4月1日至4月30日期間，全新推出「泰奶口味泡芙」，以經典泰式茶粉製成的泰奶卡士達內餡，重現泰奶的招牌色澤與滋味。同時還於指定門市推出「法式甜圈」，搭配泰奶內餡，帶來驚豔的香甜滋味。此外，全家便利商店將獨家推出「小美x beard papa's香草卡士達冰淇淋」，參與粉絲活動，還有機會獲得會員電子優惠券。

本次新登場的泰奶泡芙系列，使用泰式茶粉搭配獨家卡士達內餡，帶有泰奶招牌的橘紅色調，入口則有濃郁的茶香，共有日式、黑日式、菠蘿、mini、法式甜圈等5種餅皮可供選擇，每顆70元起。其中「法式甜圈」乃是源自環法自行車比賽的甜甜圈造型泡芙，帶有鬆餅的微酥微脆口感，僅限於限定門市販售。

4月5日起，全家便利商店將獨家販售「小美x beard papa's香草卡士達冰淇淋」，乃是將小美香草冰淇淋填入了beard papa's卡士達內餡，擁有不規則的雙色造型，還吃得到卡士達內餡中的香草籽，創造香濃滋味，每杯49元。4月5日至4月23日，凡拍攝開箱照片並參與社群活動，就有機會獲得papa會員電子優惠券，共計抽出30名。4月5日至5月2日期間，還有冰品第2件6折優惠。

beard papa's同時與欣葉集團旗下品牌「NAGOMI 和食饗宴」跨界合作。4月10日至4月14日以及4月17日至4月21日期間，NAGOMI甜點區將會提供「beard papa's迷你香草泡芙」，每日限量供應。

指定門市限定的「法式甜圈」，搭配泰奶卡士達醬更添異國情調。圖／beard papa’s提供
指定門市限定的「法式甜圈」，搭配泰奶卡士達醬更添異國情調。圖／beard papa’s提供
泰奶卡士達餡可搭配日式泡芙餅皮。圖／beard papa’s提供
泰奶卡士達餡可搭配日式泡芙餅皮。圖／beard papa’s提供
「小美x beard papa’s香草卡士達冰淇淋」將於全家便利商店將獨家販售，每杯49元。圖／beard papa’s提供
「小美x beard papa’s香草卡士達冰淇淋」將於全家便利商店將獨家販售，每杯49元。圖／beard papa’s提供

冰淇淋 便利商店 社群

延伸閱讀

繳稅季聰明省！全盈+PAY繳稅折抵全家便利商店會員點數

八月堂「買5送1」！ 經典美祿巧克力「麥可恐龍可頌」超吸睛 每一口都療癒

美式餐廳推卡士達創新吃法 完成指定任務享調飲半價

這兩日買1送1！丹堤咖啡新推「草莓季4飲品2甜點」，加碼全系列飲品買一送一

相關新聞

茶香內餡＋全新派皮！beard papa's「泰奶泡芙」登場

想念泰國了嗎？連鎖泡芙「beard papa's」自4月1日至4月30日期間，全新推出「泰奶口味泡芙」，以經典泰式茶粉製...

「大胃王」百萬網紅千千 與王惠美一起為彰化美食代言

今年是彰化建縣300周年，縣政府舉辦募集飄香30年以上美食抽好禮活動，今天還邀請到出身彰化二林、參加日本大胃王比賽的百萬...

珍煮丹「黑糖伴伴」一杯10元！繼光香香雞薯餅買1送1

清明連假即將開始，許多餐飲品牌也紛紛推出限時優惠。「繼光香香雞」限時6天推出「田字薯餅買1送1」優惠；「TPLUS茶加」...

清明祭祖Uber Eats推「清明時節專區」 輸入這序號滿899享九折優惠

這周末即將迎來清明連假，而許多民眾也需要完成年度祭祖任務。為協助民眾輕鬆辦祭祀供品，Uber Eats 號召北、中、南部...

繳稅季聰明省！全盈+PAY繳稅折抵全家便利商店會員點數

繳稅季即將到來，全盈+PAY攜手全家便利商店共同為1,600萬會員聰明省荷包！全家便利商店自3月起開放「公費代收點數折抵...

把6000元變12000元！美福食集頂級A5和牛「買一送一」

「全民共享普發現金6000元」最快4月6日就可領到，美福食集門市及線上購物同步4月1日起率先端出「6千元放大術」優惠活動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦