茶香內餡＋全新派皮！beard papa's「泰奶泡芙」登場

想念泰國了嗎？連鎖泡芙「beard papa's」自4月1日至4月30日期間，全新推出「泰奶口味泡芙」，以經典泰式茶粉製成的泰奶卡士達內餡，重現泰奶的招牌色澤與滋味。同時還於指定門市推出「法式甜圈」，搭配泰奶內餡，帶來驚豔的香甜滋味。此外，全家便利商店將獨家推出「小美x beard papa's香草卡士達冰淇淋」，參與粉絲活動，還有機會獲得會員電子優惠券。

本次新登場的泰奶泡芙系列，使用泰式茶粉搭配獨家卡士達內餡，帶有泰奶招牌的橘紅色調，入口則有濃郁的茶香，共有日式、黑日式、菠蘿、mini、法式甜圈等5種餅皮可供選擇，每顆70元起。其中「法式甜圈」乃是源自環法自行車比賽的甜甜圈造型泡芙，帶有鬆餅的微酥微脆口感，僅限於限定門市販售。

4月5日起，全家便利商店將獨家販售「小美x beard papa's香草卡士達冰淇淋」，乃是將小美香草冰淇淋填入了beard papa's卡士達內餡，擁有不規則的雙色造型，還吃得到卡士達內餡中的香草籽，創造香濃滋味，每杯49元。4月5日至4月23日，凡拍攝開箱照片並參與社群活動，就有機會獲得papa會員電子優惠券，共計抽出30名。4月5日至5月2日期間，還有冰品第2件6折優惠。