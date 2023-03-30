聽新聞
test
0:00 / 0:00
茶香內餡＋全新派皮！beard papa's「泰奶泡芙」登場
想念泰國了嗎？連鎖泡芙「beard papa's」自4月1日至4月30日期間，全新推出「泰奶口味泡芙」，以經典泰式茶粉製成的泰奶卡士達內餡，重現泰奶的招牌色澤與滋味。同時還於指定門市推出「法式甜圈」，搭配泰奶內餡，帶來驚豔的香甜滋味。此外，全家便利商店將獨家推出「小美x beard papa's香草卡士達冰淇淋」，參與粉絲活動，還有機會獲得會員電子優惠券。
本次新登場的泰奶泡芙系列，使用泰式茶粉搭配獨家卡士達內餡，帶有泰奶招牌的橘紅色調，入口則有濃郁的茶香，共有日式、黑日式、菠蘿、mini、法式甜圈等5種餅皮可供選擇，每顆70元起。其中「法式甜圈」乃是源自環法自行車比賽的甜甜圈造型泡芙，帶有鬆餅的微酥微脆口感，僅限於限定門市販售。
4月5日起，全家便利商店將獨家販售「小美x beard papa's香草卡士達冰淇淋」，乃是將小美香草冰淇淋填入了beard papa's卡士達內餡，擁有不規則的雙色造型，還吃得到卡士達內餡中的香草籽，創造香濃滋味，每杯49元。4月5日至4月23日，凡拍攝開箱照片並參與社群活動，就有機會獲得papa會員電子優惠券，共計抽出30名。4月5日至5月2日期間，還有冰品第2件6折優惠。
beard papa's同時與欣葉集團旗下品牌「NAGOMI 和食饗宴」跨界合作。4月10日至4月14日以及4月17日至4月21日期間，NAGOMI甜點區將會提供「beard papa's迷你香草泡芙」，每日限量供應。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言