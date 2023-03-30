「大胃王」百萬網紅千千 與王惠美一起為彰化美食代言
今年是彰化建縣300周年，縣政府舉辦募集飄香30年以上美食抽好禮活動，今天還邀請到出身彰化二林、參加日本大胃王比賽的百萬網紅「千千」，與縣長王惠美一起為彰化美食代言。
王惠美表示，彰化位處山海線交會，南部口味偏甜、北部偏鹹，彰化位於中部，口味適中，更是閩南、客家族群聚集地，擁有豐富多樣的美食，不只有30年老店，更有50年、甚至100年的老店、希望大家來了解彰化的好、彰化的美，來到彰化，遊玩歷史古蹟、觀光工廠及休閒農場，還能吃到道地的彰化美食。
王惠美說，邀請前來為彰化美食代言的百萬知名網紅「千千」，是彰化在地二林人，曾參加日本大胃王比賽，這次，陸續拍攝鹿港、二林和彰化三鄉鎮的美食影片，透過影片分享給民眾，從去年12月到今年2月，千千在youtube頻道上已有上百萬觀看人次，千千的魅力結合彰化美食，希望能尋訪到更多飄香30年以上的彰化道地的老味道。
千千說，她是二林人，很榮幸一起來參與縣府活動，這次拍攝從二林至鹿港甚至到彰化，有非常多的美食，彰化的人文歷史非常深厚，有許多歷史古蹟，彰化有吃又有玩，歡迎大家來彰化遊玩、品嘗彰化美食。
縣府城觀處指出，這項募集30年以上美食小吃抽好禮活動，歡迎民眾推薦開業30年以上，具代表性特色的彰化美食及店家，自即日起至4月30日，只要到「愛玩彰化」臉書專頁，在活動貼文下方留言，並tag 3位朋友，即可參加抽獎，有機會獲得氣炸鍋、果汁機、多功能電烤盤、膠囊咖啡機、便利商店500元商品卡等獎品。詳見「愛玩彰化」臉書專頁（https://reurl.cc/kEDX1q）。
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