快訊

費鴻泰兒子被控辱同學「婊子、垃圾」 檢方指一點認無悔意求重判

聽新聞
test
0:00 / 0:00

珍煮丹「黑糖伴伴」一杯10元！繼光香香雞薯餅買1送1

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
繼光香香雞推出「田字薯餅」買1送1的限時優惠。圖／香繼光提供
繼光香香雞推出「田字薯餅」買1送1的限時優惠。圖／香繼光提供

清明連假即將開始，許多餐飲品牌也紛紛推出限時優惠。「繼光香香雞」限時6天推出「田字薯餅買1送1」優惠；「TPLUS茶加」則有「新品買1送1」方案。至於「珍煮丹」則推出一日限定的黑糖飲品「黑糖伴伴」，並享10元銅板優惠價。

3月31日至4月5日期間，凡至「繼光香香雞」出示或加入會員，購買「田字薯餅」即可加送田字薯餅兌換券1張，現享「買1送1」的優惠。兌換券可供4月6日至5月7日期間供應，現賺50元。

同集團的「TPLUS茶加」，自即日起推出3款咀嚼系新品。其中「凍感陽光鮮柳綠」以鮮柳綠加入Q彈茉綠茶凍，滋味輕盈，每杯85元；「椰果咬咬鮮柳綠」則首度將鮮柳綠搭配鳳梨椰果，每杯85元。「陽光普照鮮柳綠」使用現榨柳丁原汁搭配茉莉綠茶，並以冰沙狀的凍飲製法強化口感，每杯75元。3月31日至4月5日期間，凡到店說出通關祕語「我要凍感陽光鮮柳綠買1送1」，即享新品「凍感陽光鮮柳綠買1送1」。

連鎖手搖飲「珍煮丹」於4月1日愚人節當天，推出全新1日限定品項「黑糖伴伴」，使用黑糖手工拌炒熬煮而成，帶有黑糖特有的甜度與風味，僅限中杯熱飲販售，當日優惠價每杯10元，每人限購2杯。除此之外，當日購買任一款飲品，就會獲得暖心貼紙，共有「一杯飲料的時間疼愛自己不過分」、「嘿！今天更適合照顧自己」、「幸福，其實可以很簡單」等3種款式，為愚人街增添溫暖。

「珍煮丹」於4月1日推出「黑糖伴伴」，優惠價每杯10元，每人限購2杯。圖／珍煮丹提供
「珍煮丹」於4月1日推出「黑糖伴伴」，優惠價每杯10元，每人限購2杯。圖／珍煮丹提供
「TPLUS茶加」推出3款咀嚼系新品，並有「凍感陽光鮮柳綠買1送1」的限時優惠。圖／香繼光提供
「TPLUS茶加」推出3款咀嚼系新品，並有「凍感陽光鮮柳綠買1送1」的限時優惠。圖／香繼光提供

鳳梨 連假

延伸閱讀

一杯飲品的講究 台灣手搖飲風靡世界

明陽光露臉中南部上看30度 天氣風險公司：周四雨再來

絕美開幕！ 手搖飲+車輪餅「不要對我尖叫」美型三代店　女神降臨獻吻照

「蕨餅奶茶」買1送1！高雄「茶哺茶哺」人氣3品項買一送一，霜淇淋2支只要49元快吃爆

相關新聞

茶香內餡＋全新派皮！beard papa's「泰奶泡芙」登場

想念泰國了嗎？連鎖泡芙「beard papa's」自4月1日至4月30日期間，全新推出「泰奶口味泡芙」，以經典泰式茶粉製...

「大胃王」百萬網紅千千 與王惠美一起為彰化美食代言

今年是彰化建縣300周年，縣政府舉辦募集飄香30年以上美食抽好禮活動，今天還邀請到出身彰化二林、參加日本大胃王比賽的百萬...

珍煮丹「黑糖伴伴」一杯10元！繼光香香雞薯餅買1送1

清明連假即將開始，許多餐飲品牌也紛紛推出限時優惠。「繼光香香雞」限時6天推出「田字薯餅買1送1」優惠；「TPLUS茶加」...

清明祭祖Uber Eats推「清明時節專區」 輸入這序號滿899享九折優惠

這周末即將迎來清明連假，而許多民眾也需要完成年度祭祖任務。為協助民眾輕鬆辦祭祀供品，Uber Eats 號召北、中、南部...

繳稅季聰明省！全盈+PAY繳稅折抵全家便利商店會員點數

繳稅季即將到來，全盈+PAY攜手全家便利商店共同為1,600萬會員聰明省荷包！全家便利商店自3月起開放「公費代收點數折抵...

把6000元變12000元！美福食集頂級A5和牛「買一送一」

「全民共享普發現金6000元」最快4月6日就可領到，美福食集門市及線上購物同步4月1日起率先端出「6千元放大術」優惠活動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦