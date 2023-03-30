珍煮丹「黑糖伴伴」一杯10元！繼光香香雞薯餅買1送1

清明連假即將開始，許多餐飲品牌也紛紛推出限時優惠。「繼光香香雞」限時6天推出「田字薯餅買1送1」優惠；「TPLUS茶加」則有「新品買1送1」方案。至於「珍煮丹」則推出一日限定的黑糖飲品「黑糖伴伴」，並享10元銅板優惠價。

3月31日至4月5日期間，凡至「繼光香香雞」出示或加入會員，購買「田字薯餅」即可加送田字薯餅兌換券1張，現享「買1送1」的優惠。兌換券可供4月6日至5月7日期間供應，現賺50元。

同集團的「TPLUS茶加」，自即日起推出3款咀嚼系新品。其中「凍感陽光鮮柳綠」以鮮柳綠加入Q彈茉綠茶凍，滋味輕盈，每杯85元；「椰果咬咬鮮柳綠」則首度將鮮柳綠搭配鳳梨椰果，每杯85元。「陽光普照鮮柳綠」使用現榨柳丁原汁搭配茉莉綠茶，並以冰沙狀的凍飲製法強化口感，每杯75元。3月31日至4月5日期間，凡到店說出通關祕語「我要凍感陽光鮮柳綠買1送1」，即享新品「凍感陽光鮮柳綠買1送1」。