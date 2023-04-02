送禮毫無頭緒？網議「台灣伴手禮」排行大公開！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「台灣伴手禮」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的台灣伴手禮排行榜。

出外旅遊除了自己玩得開心之外，最希望的就是把這份喜悅也分享給親友們，此時，「伴手禮」就是一個很適合帶回家與親友分享的物品，讓旅途中的回憶與喜悅在日常生活中延續，但你是不是常常在挑選伴手禮時，感到困擾呢 ?

「蛋捲」老少咸宜擄獲芳心 「麻糬」一口食用便利又好吃

TOP6台灣伴手禮 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1.蛋捲

觀察近三個月內網友針對「台灣伴手禮」的相關話題討論，可以發現「蛋捲」是網友討論度最高的伴手禮。蛋捲是一項老少咸宜的伴手禮，可以根據在地特色，製作成不同口味的蛋捲，引來眾多網友表示「蛋捲超適合當成伴手禮，因為一吃就會停不下來。」

NO2. 麻糬

麻糬也是網友討論度很高的伴手禮選項之一，因為其不但有鹹和甜兩種口味之外，更重要的是麻糬伴手禮的一口食用設計，讓想送禮的人能夠再次分裝，讓網友紛紛直呼非常方便。就有網友在討論區留言表示「記得以前小時候常常看到麻糬的禮盒包裝，打開壓根兒不想吃，過了數十年買了一口麻糬，一吃整個驚豔！非常好吃 !」

NO3. 鳳梨酥

只要說到台灣伴手禮選擇很難不提到鳳梨酥這項點心，而觀察網友對於鳳梨酥的討論，大多聚焦於哪一家鳳梨酥最好吃，其中討論度最高的就屬小潘鳳梨酥、微熱山丘與佳德鳳梨酥，三者皆各有擁護者，但也有網友表示「只要是台灣出品的鳳梨酥，就是品質保證。」

NO4. 烏魚子

拿烏魚子當伴手禮可以說是「面子、裡子都做足了」，因為烏魚子不但可以入菜，成為一道佳餚，也可以當作下酒點心，同時也給收到禮物的人一種尊榮感。有網友就表示「烏魚子好吃，送禮又有面子」、「每次收到烏魚子，就有一種過年的氣氛。」

NO5. 牛軋糖

香氣十足、容易一口接一口的牛軋糖也是大家送禮的好選擇，而且牛軋糖也是一項不容易失分的伴手禮，有許多網友就認為牛軋糖是拜訪長輩的送禮首選，就有網友在討論區發文詢問「見家長該帶什麼伴手禮?」，吸引許多回應如「家裡的長輩很愛吃牛軋糖，軟軟的內餡又不會很黏牙。」

台灣的伴手禮選擇實在太多了，許多品項皆是「送禮自用兩相宜」，各式伴手禮不管是自己吃，還是送人都是非常棒的選項。看完了網友熱議的排行榜後，你對伴手禮選擇是不是更有頭緒了呢?



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「台灣伴手禮」相關討論則數。

觀測期間：2022/12/17~2023/03/17，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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