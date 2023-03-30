快訊

國民黨內初選「費芯之戰」 北市黨部投票決議不採全民調

千萬富翁是你嗎？1、2月期發票14張中千萬 200萬元的特獎有12張

沿海浮屍身分出爐！越南7人全來過台灣 研判「這原因」遇難

把6000元變12000元！美福食集頂級A5和牛「買一送一」

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
日本A5和牛紐約客牛排。圖／美福集團提供。
日本A5和牛紐約客牛排。圖／美福集團提供。

「全民共享普發現金6000元」最快4月6日就可領到，美福食集門市及線上購物同步4月1日起率先端出「6千元放大術」優惠活動，優惠包括頂級A5和牛「買一送一」、精選世界一級品日式蒲燒鰻250公克任3包只要890元等，另有多項優質選品優惠。

美福長期致力引進日、美、澳等國頂級牛肉，品質控制嚴謹，每只和牛皆有血統證明及產銷履歷可供追溯、驗證，2017年更率先獲得「神戶牛」首家官方金牌授權之榮耀。

集團旗下精品超市「美福食集」於4月1日至16日推出「6千元放大術」優惠活動，頂級A5日本和牛沙朗牛排250公克、A5日本和牛紐約客牛排 250公克每片原價2,200元，任一品項，「買一送一、買三送三」，相當於「滿6千送6千」。

日本和牛被視為國寶級美食，肉質如霜降玫瑰般亮澤，油花分佈也十分均勻，堪稱完美，擁有獨特的和牛芳香，多汁細嫩、肌肉脂肪中飽和脂肪酸含量很低，無論是作為牛排煎製，還是用於火鍋、壽喜燒都十分合適，簡單烹飪就可以在家享用A5牛肉的極致風味。

「美福食集」除供應頂級肉品，海鮮食材亦備受消費者肯定；配合「6千元放大術」優惠，特別於4月3日至5日推出「精選日式蒲燒鰻250公克」（原價490元/包），快閃價3包890元，嚴選最高等級白鰻品種，外銷世界一級品規格（達250公克），通過HACCP、SQF、歐盟國際食品安全、永續漁業等多項國際級嚴謹認證，鰻魚富有優質蛋白質，維生素A、D，Omega3等營養，老少咸宜，每片適合約3至4人份，純正日式濃郁醬汁，鹹中帶甜，魚肉鮮嫩，入口即化，給人鰻鰻的幸福感。

「美福線上購物」亦同步提供優惠，包括西班牙伊比利豬梅花豬火鍋片300公克公克（原價450元/盒）2盒650元、紐西蘭圓型組合菲力牛排（約300公克）（原價550元/包）2包690元、美國特選安格斯牛小排火鍋片500公克（原價890元/盒）優惠價690元，日本北海道干貝2S（可生食）500公克（原價990元/盒）優惠價750元…等。

一級品規格日式蒲燒鰻250公克。圖／美福集團提供。
一級品規格日式蒲燒鰻250公克。圖／美福集團提供。
日本北海道干貝（可生食）。圖／美福集團提供。
日本北海道干貝（可生食）。圖／美福集團提供。
美國特選安格斯牛小排火鍋片。圖／美福集團提供。
美國特選安格斯牛小排火鍋片。圖／美福集團提供。

日本和牛 牛排 火鍋

延伸閱讀

陳零九久違重返「狼人殺」 竟出現驚人之舉

花6千賺3千！ 全台最高Buffet推「美國極黑和牛吃到飽」 午餐免千元、母親節加碼嗑龍蝦

來台灣就是要吃火鍋！BLACKPINK高雄嗑鍋畫面曝光

台南肉控集合！「慕十里韓式燒肉」開幕優惠三重奏：生食級干貝、A5和牛都招待，每日限量「活醃醬蟹」必點

相關新聞

把6000元變12000元！美福食集頂級A5和牛「買一送一」

「全民共享普發現金6000元」最快4月6日就可領到，美福食集門市及線上購物同步4月1日起率先端出「6千元放大術」優惠活動...

經典調酒 Gin Fizz變啤酒！臺虎精釀「靠杯飛斯」登場

經典調酒 Gin Fizz一直是以琴酒為基底的高人氣調酒，不過這次臺虎精釀把這款調酒變身為9.99% 系列的「靠杯飛斯」...

CASETiFY概念店插旗台中中友百貨 3大獨家特色必逛 黃金會員首3日可「快速通關」入場

CASETiFY今宣布台灣第2間「CASETiFY STUDiO」品牌概念店將於3月31日在台中中友百貨C棟2樓正式開幕...

全家霜淇淋4款茶口味首發 加碼推兒童節單日買一送一

全家（5903）推出今年春天重磅聯名檔期，再度攜手百萬YouTuber滴妹創立的飲料品牌「再睡5分鐘」，以「癒人節2.0...

momo購物網清明商機！「PS5、iPhone 14創意紙紮」超夯

因應清明節到來，祭祖商機持續升溫，momo購物網自今年3月中起祭祀用品買氣湧現，金紙、紙紮、香品等拜拜備品最受消費者青睞...

把6000元變大！PChome 24h購物限時推「早鳥儲值超值方案」

全民期待的政府普發6,000元紅包即將在清明連假過後陸續入袋，瞄準全民普發商機，也為緊接而來的清明兒童節連假與母親節檔期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦