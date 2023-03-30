把6000元變12000元！美福食集頂級A5和牛「買一送一」

「全民共享普發現金6000元」最快4月6日就可領到，美福食集門市及線上購物同步4月1日起率先端出「6千元放大術」優惠活動，優惠包括頂級A5和牛「買一送一」、精選世界一級品日式蒲燒鰻250公克任3包只要890元等，另有多項優質選品優惠。

美福長期致力引進日、美、澳等國頂級牛肉，品質控制嚴謹，每只和牛皆有血統證明及產銷履歷可供追溯、驗證，2017年更率先獲得「神戶牛」首家官方金牌授權之榮耀。

集團旗下精品超市「美福食集」於4月1日至16日推出「6千元放大術」優惠活動，頂級A5日本和牛沙朗牛排250公克、A5日本和牛紐約客牛排 250公克每片原價2,200元，任一品項，「買一送一、買三送三」，相當於「滿6千送6千」。

日本和牛被視為國寶級美食，肉質如霜降玫瑰般亮澤，油花分佈也十分均勻，堪稱完美，擁有獨特的和牛芳香，多汁細嫩、肌肉脂肪中飽和脂肪酸含量很低，無論是作為牛排煎製，還是用於火鍋、壽喜燒都十分合適，簡單烹飪就可以在家享用A5牛肉的極致風味。

「美福食集」除供應頂級肉品，海鮮食材亦備受消費者肯定；配合「6千元放大術」優惠，特別於4月3日至5日推出「精選日式蒲燒鰻250公克」（原價490元/包），快閃價3包890元，嚴選最高等級白鰻品種，外銷世界一級品規格（達250公克），通過HACCP、SQF、歐盟國際食品安全、永續漁業等多項國際級嚴謹認證，鰻魚富有優質蛋白質，維生素A、D，Omega3等營養，老少咸宜，每片適合約3至4人份，純正日式濃郁醬汁，鹹中帶甜，魚肉鮮嫩，入口即化，給人鰻鰻的幸福感。