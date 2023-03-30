經典調酒 Gin Fizz變啤酒！臺虎精釀「靠杯飛斯」登場
經典調酒 Gin Fizz一直是以琴酒為基底的高人氣調酒，不過這次臺虎精釀把這款調酒變身為9.99% 系列的「靠杯飛斯」啤酒了。新酒款以清新的乳酸風味為主軸，將自4月1日起陸續於 7-Eleven 以及 Mia C'bon、city'super、誠品、微風超市上市。
9.99% 系列的「靠杯飛斯」以經典調酒 Gin Fizz 為發想，用酸甜的乳酸為基底，添加苦橙花水，為瀰漫的乳酸香氣中注入了淡雅的柑橘氣息，同時呼應 Gin Fizz 風味中若隱若現的花果調性，使酒體有更豐富的香氣層次；搭配純天然發酵的 9.99% 高酒精度，隨著輕盈氣泡感衝擊味蕾，如同暢飲乳酸飲料時的清涼快感隨即湧現，輕鬆趕走想要「靠杯」的厭世心情。
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