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CASETiFY概念店插旗台中中友百貨 3大獨家特色必逛 黃金會員首3日可「快速通關」入場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
第2家CASETiFY STUDiO台中中友百貨門市記者黃筱晴／攝影
第2家CASETiFY STUDiO台中中友百貨門市記者黃筱晴／攝影

CASETiFY今宣布台灣第2間「CASETiFY STUDiO」品牌概念店將於3月31日在台中中友百貨C棟2樓正式開幕，除了開幕首6日（3月31日至4月5日）推出2件或以上指定商品8折的門市限定優惠，並加碼推出限量好禮滿額贈活動，獲得爆米花、Logo彩珠手機吊飾等限定好禮。而擁有CASETiFY Club黃金會員資格的死忠粉絲，只要來店出示黃金會員卡頁面，更可在開幕首3日享受尊榮的「快速通道」禮遇。

CASETiFY STUDiO台中中友百貨門市，與首家台北店相比，擁有超過65坪的超大空間，不僅商品展示區寬敞許多，更有寬敞的策展空間，開幕首波佈置了黏黏怪物研究所巨型模型裝置藝術，歡迎民眾來此走逛拍照打卡。另外，更擁有台北店沒有的3大特色，包括只有台中買得到的限定商品、現買現貼膜的貼心服務，以及由20位台灣藝術創作者攜手打造的創意手機殼牆面。

歡慶中友百貨店開幕，除了推出與韓國文創品牌Sticky Monster Lab黏黏怪物研究所合作的台灣限定設計手機殼之外，中友門市亦獨家回歸香港知名插畫家「Little Thunder門小雷」聯名系列，這個系列先前在官網推出很快即被搶購一空，此次特別為了門市開幕限定回歸，還有一些隱藏版官網熱銷商品，也可以在店鋪找到。寬敞的店內更設置了專屬的貼膜服務區，凡現場購買手機保護膜，就可由專業的服務人員當場幫忙貼好，不用怕買回家手殘弄壞。

這次CASETiFY更邀集20位來自台灣的藝術創作者們，包含插畫家、刺青師、塗鴉藝術家、室內設計師等，呼應品牌「永續再造」的理念，運用手邊現有素材在CASETiFY透明手機殼上展現他們獨有的創意，透過門市內特別設置《創意由你而生！》展示牆，讓民眾可以近距離欣賞每款獨一無二的創作。

CASETiFY近期新推出的可以自行替換扣飾的趣味手機殼。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY近期新推出的可以自行替換扣飾的趣味手機殼。記者黃筱晴／攝影
歡慶開幕，首6日（3月31日至4月5日）推出2件或以上指定商品8折的門市限定優惠。記者黃筱晴／攝影
歡慶開幕，首6日（3月31日至4月5日）推出2件或以上指定商品8折的門市限定優惠。記者黃筱晴／攝影
中友門市亦獨家回歸香港知名插畫家「Little Thunder門小雷」聯名系列。記者黃筱晴／攝影
中友門市亦獨家回歸香港知名插畫家「Little Thunder門小雷」聯名系列。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY邀集20位來自台灣的藝術創作者們為手機殼進行創作，並在門市內設置《創意由你而生！》展示牆。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY邀集20位來自台灣的藝術創作者們為手機殼進行創作，並在門市內設置《創意由你而生！》展示牆。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY陸續推出越來越多款三星Galaxy系列手機殼，滿足不同品牌使用者需求。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY陸續推出越來越多款三星Galaxy系列手機殼，滿足不同品牌使用者需求。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY邀集20位來自台灣的藝術創作者們為手機殼進行創作，並在門市內設置《創意由你而生！》展示牆。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY邀集20位來自台灣的藝術創作者們為手機殼進行創作，並在門市內設置《創意由你而生！》展示牆。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY STUDiO台中中友百貨門市超寬敞，還設置了小小的等待座位區。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY STUDiO台中中友百貨門市超寬敞，還設置了小小的等待座位區。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY提供非常多元的電子配件供民眾選擇。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY提供非常多元的電子配件供民眾選擇。記者黃筱晴／攝影
將舊的CASETiFY手機殼拿到門市回收，即可於下次消費時享受8.5折優惠。記者黃筱晴／攝影
將舊的CASETiFY手機殼拿到門市回收，即可於下次消費時享受8.5折優惠。記者黃筱晴／攝影
部分官網熱銷的爆款商品，特別在台中中友百貨門市限定回歸。記者黃筱晴／攝影
部分官網熱銷的爆款商品，特別在台中中友百貨門市限定回歸。記者黃筱晴／攝影
門市入口旁佈置了黏黏怪物研究所巨型模型裝置藝術，歡迎民眾來此走逛拍照打卡。記者黃筱晴／攝影
門市入口旁佈置了黏黏怪物研究所巨型模型裝置藝術，歡迎民眾來此走逛拍照打卡。記者黃筱晴／攝影
越來越多種選擇的手機背帶，可依照穿搭風格選擇。記者黃筱晴／攝影
越來越多種選擇的手機背帶，可依照穿搭風格選擇。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY STUDiO台中中友百貨門市獨家推出現場貼保護貼的服務。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY STUDiO台中中友百貨門市獨家推出現場貼保護貼的服務。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY STUDiO台中中友百貨門市限定的黏黏怪物手機殼。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY STUDiO台中中友百貨門市限定的黏黏怪物手機殼。記者黃筱晴／攝影

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