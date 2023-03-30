momo購物網清明商機！「PS5、iPhone 14創意紙紮」超夯

因應清明節到來，祭祖商機持續升溫，momo購物網自今年3月中起祭祀用品買氣湧現，金紙、紙紮、香品等拜拜備品最受消費者青睞，尤其是創意仿真紙紮，PS5電玩、iPhone 14 Pro Max全都有。momo購物網即日起至4月23日打造「春祭揣到好」活動，全館指定宗教商品全面優惠3折起，再加碼消費滿額登記送除穢噴霧；補貨美食則有「春季生鮮賞」助陣，4月1日至4月30日全館指定食品下殺5折起。

momo購物網根據站上銷售觀察，祭祖除了必備經典的「金紙」，創意仿真「紙紮」也十分受到關注，像是時下最流行的PS5電玩＋遊戲片組、精準1：1比例的iPhone 14 Pro Max手機造型紙紮均為消費者熱衷選購的商品，讓祖先在另外一個世界也跟上流行。若偏好供奉傳統金紙，另有往生塔位三寶司手提袋組合，一袋集結往生船、冥鈔、金元寶、金條、福衣、福鞋等，誠心祭拜最便利。

此外，可在祭拜時增添香禪意境的「拜拜立香／臥香」亦是暢銷單品，嚴選好香如「原木香檜檜檜－別錯過神明也認證的好香」，集結寮國香杉、日本檜木、臺灣檜木、澳檜等4種清新味道；香中極品「澄霖台灣沉香優級尺三立香」，採用純正台灣沉香粉、高級竹芯最誠心；臥香推薦momo購物網獨家「富山香堂催財聖物獨家組」，以在地純天然原料製成，買即贈福祿蓮花香座。