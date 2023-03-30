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momo購物網清明商機！「PS5、iPhone 14創意紙紮」超夯

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
清明節將至，momo購物網自今年3月中起祭祀用品買氣湧現，近一周銷售年增更突破兩成，以金紙、紙紮、香品等拜拜備品最受青睞。圖／momo購物網提供
清明節將至，momo購物網自今年3月中起祭祀用品買氣湧現，近一周銷售年增更突破兩成，以金紙、紙紮、香品等拜拜備品最受青睞。圖／momo購物網提供

因應清明節到來，祭祖商機持續升溫，momo購物網自今年3月中起祭祀用品買氣湧現，金紙、紙紮、香品等拜拜備品最受消費者青睞，尤其是創意仿真紙紮，PS5電玩、iPhone 14 Pro Max全都有。momo購物網即日起至4月23日打造「春祭揣到好」活動，全館指定宗教商品全面優惠3折起，再加碼消費滿額登記送除穢噴霧；補貨美食則有「春季生鮮賞」助陣，4月1日至4月30日全館指定食品下殺5折起。

momo購物網根據站上銷售觀察，祭祖除了必備經典的「金紙」，創意仿真「紙紮」也十分受到關注，像是時下最流行的PS5電玩＋遊戲片組、精準1：1比例的iPhone 14 Pro Max手機造型紙紮均為消費者熱衷選購的商品，讓祖先在另外一個世界也跟上流行。若偏好供奉傳統金紙，另有往生塔位三寶司手提袋組合，一袋集結往生船、冥鈔、金元寶、金條、福衣、福鞋等，誠心祭拜最便利。

此外，可在祭拜時增添香禪意境的「拜拜立香／臥香」亦是暢銷單品，嚴選好香如「原木香檜檜檜－別錯過神明也認證的好香」，集結寮國香杉、日本檜木、臺灣檜木、澳檜等4種清新味道；香中極品「澄霖台灣沉香優級尺三立香」，採用純正台灣沉香粉、高級竹芯最誠心；臥香推薦momo購物網獨家「富山香堂催財聖物獨家組」，以在地純天然原料製成，買即贈福祿蓮花香座。

momo購物網即日起至4月23日推出「春祭揣到好」活動，指定宗教商品全面優惠3折起，再享消費滿1,599元登記送除穢噴霧（限量30名）。「春季生鮮賞」4月1日至4月30日全館指定食品下殺5折起，加碼下單滿額登記抽好禮，消費滿1,288元即抽義美櫻花蝦米糕一盒（限量150名）。

富山香堂催財聖物獨家組，momo購物網即日起至4月5日活動價1,299元。圖／momo購物網提供
富山香堂催財聖物獨家組，momo購物網即日起至4月5日活動價1,299元。圖／momo購物網提供
原木香檜檜檜－別錯過神明也認證的好香，momo購物網即日起至4月5日活動價999元。圖／momo購物網提供
原木香檜檜檜－別錯過神明也認證的好香，momo購物網即日起至4月5日活動價999元。圖／momo購物網提供
上芳香業往生紙紮PS5電玩＋遊戲片組，momo購物網即日起至4月5日活動價3,500元。圖／momo購物網提供
上芳香業往生紙紮PS5電玩＋遊戲片組，momo購物網即日起至4月5日活動價3,500元。圖／momo購物網提供
上芳香業往生塔位三寶司手提袋組合，momo購物網即日起至4月5日活動價350元。圖／momo購物網提供
上芳香業往生塔位三寶司手提袋組合，momo購物網即日起至4月5日活動價350元。圖／momo購物網提供
澄霖台灣沉香優級尺三立香，momo購物網即日起至4月5日活動價450元。圖／momo購物網提供
澄霖台灣沉香優級尺三立香，momo購物網即日起至4月5日活動價450元。圖／momo購物網提供
上芳香業往生紙紮iPhone 14 Pro Max（紫／金色），momo購物網即日起至4月5日活動價600元。圖／momo購物網提供
上芳香業往生紙紮iPhone 14 Pro Max（紫／金色），momo購物網即日起至4月5日活動價600元。圖／momo購物網提供

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