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把6000元變大！PChome 24h購物限時推「早鳥儲值超值方案」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物即日起至4月30日搶先推出早鳥「買儲值享超值」活動，活動期間每天凌晨0點限量開搶，還能參加加碼限定的超值四重奏。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起至4月30日搶先推出早鳥「買儲值享超值」活動，活動期間每天凌晨0點限量開搶，還能參加加碼限定的超值四重奏。圖／PChome 24h購物提供

全民期待的政府普發6,000元紅包即將在清明連假過後陸續入袋，瞄準全民普發商機，也為緊接而來的清明兒童節連假與母親節檔期預熱，PChome 24h購物推出「買儲值享超值」四重奏活動，力邀民眾把6,000元儲值放大，除了可直接享1%加碼金，站上也將針對全站熱賣品類送出總值6,000元折價券；此外，儲值後更可登記拿限量麥當勞、摩斯漢堡等免費餐飲券，還能再抽加碼的6,000元現金積點。

為了讓大家可以聰明使用普發的6,000元現金，PChome 24h購物即日起至4月30日搶先推出限量的早鳥「買儲值享超值」活動，活動期間每天凌晨0點限量開搶，讓消費者可把錢先儲值起來、慢慢花用在站上500萬種日常生活用品，還能參加加碼限定的超值四重奏：「指定儲值即享1%加碼金」、「拿6,000元折價券大禮包」、「登記搶KFC蛋塔、麥當勞餐點或摩斯漢堡免費餐券（儲值12,000元以上）」、「儲值6,000元有機會再拿6,000元（登記抽6,000元現金積點）」。

PChome 24h購物特別針對民眾最關注的生活用品、大小家電以及即將到來的母親節挑品，精心設計一系列折扣券大禮包，根據消費者在站上儲值6,000元、12,000元、18,000元、24,000元等金額，可分別獲得不同品牌的折扣券禮包，包括iRobot掃地機器人、夏普水波爐、TOSHIBA電視消費滿額折千元，更有惠而浦、ASUS、Nikon、鐵三角、象印、橘子工坊及理膚寶水等各大品牌折價券一次奉上。

另外，PChome 24h購物也同步預告，除了即日起推出的早鳥儲值方案，也將在4月6日現金普發開跑當天祭出「把錢放大」限定活動專區，將火力全開再推精彩折扣方案。

摩斯漢堡 PChome

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