浪琴最新SPIRIT FLYBACK飛返計時 4月才上市這裡搶先賣

伴隨許多探險家征服天空、大海與陸地的浪琴表（LONGINES），延續這項為偉大探險家創造精密儀器的傳統，於3月22日於浪琴表瑞士總部首度發表LONGINES SPIRIT FLYBACK先行者系列飛返計時腕表，帥氣優雅的設計體現品牌百年來不斷驅動品牌進步的先鋒精神，在飛行表粉絲間引爆話題。在眾多表迷藏家的引頸企盼之下，品牌宣布將於4月20日起於台灣正式隆重上市。

而台灣浪琴表更特別在正式上市前限量導入首批SPIRIT FLYBACK先行者系列飛返計時腕錶，於浪琴表台北101名品店搶先亮相，並特別宣佈於浪琴表台北101名品店和台灣浪琴表官方網站獨家販售。自即日起，凡購買SPIRIT FLYBACK系列腕表，還可獲得限量浪琴表專屬品牌SPIRIT先行者系列旅行專用皮革腕表袋乙個，詳情請洽專賣店。 LONGINES SPIRIT FLYBACK先行者系列飛返計時腕表。圖／浪琴表提供