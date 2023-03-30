2023 WW表展／IWC工程師重開機！再現1970簡約雋永

在資訊爆炸的時代，越簡單的設計越耐看。IWC於鐘表於奇蹟（Watches & Wonders）日內瓦表展期間為品牌Engineer（工程師）系列「重開機」，以俐落風格重現1970的經典設計，以簡御繁。

新款工程師自動腕表40毫米以1970年代、設計名家Gerald Genta曾在1970為IWC設計的「工程師SL腕表」為靈感原點。表款承襲1970年代首款民用防磁腕表的特色，並與當年的1832腕表在視覺上高度相似：網格狀、90度交乘的線條是以電鍍壓印在軟鐵面盤上，然後再經電鍍；不同的是，新款工程師SL腕表40毫米則使用了32111型機芯，動力儲存可達120小時，並採用防磁軟鐵內殼，共有精鋼款與鈦金屬款，並有黑、鍍銀、水藍與灰色合計四種色彩。