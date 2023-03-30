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2023 WW表展／IWC工程師重開機！再現1970簡約雋永

聯合報／ 記者釋俊哲／日內瓦即時報導
工程師自動腕表40毫米，銀色面盤、精鋼、32111自動上鍊機芯、時間與日期顯示、一體成型式鍊帶。圖／IWC提供
工程師自動腕表40毫米，銀色面盤、精鋼、32111自動上鍊機芯、時間與日期顯示、一體成型式鍊帶。圖／IWC提供

在資訊爆炸的時代，越簡單的設計越耐看。IWC於鐘表於奇蹟（Watches & Wonders）日內瓦表展期間為品牌Engineer（工程師）系列「重開機」，以俐落風格重現1970的經典設計，以簡御繁。

新款工程師自動腕表40毫米以1970年代、設計名家Gerald Genta曾在1970為IWC設計的「工程師SL腕表」為靈感原點。表款承襲1970年代首款民用防磁腕表的特色，並與當年的1832腕表在視覺上高度相似：網格狀、90度交乘的線條是以電鍍壓印在軟鐵面盤上，然後再經電鍍；不同的是，新款工程師SL腕表40毫米則使用了32111型機芯，動力儲存可達120小時，並採用防磁軟鐵內殼，共有精鋼款與鈦金屬款，並有黑、鍍銀、水藍與灰色合計四種色彩。

而如果工程師是陸地上智慧的象徵，飛行員就是天空中勇氣的具現。IWC同時推出一款飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕表41「Oceana」特別版，與色彩專家「Pantone®」一同合作開發的藍色陶瓷表殼，是從美國海軍連身工作服的顏色定調，並搭配WC自製69380型機芯，以及表面為丹寧質感的藍色橡膠表帶，價格店洽。

由於採用新一代的中間鏈節，讓表款更符合人體工學，配戴時也更為伏貼於手腕。圖／IWC提供
由於採用新一代的中間鏈節，讓表款更符合人體工學，配戴時也更為伏貼於手腕。圖／IWC提供
封閉式後底蓋並刻有TOP GUN字樣，再度勾起手表愛好者對飛行、海軍空戰部隊的狂熱。圖／IWC提供
封閉式後底蓋並刻有TOP GUN字樣，再度勾起手表愛好者對飛行、海軍空戰部隊的狂熱。圖／IWC提供
工程師自動腕表40毫米，水藍色面盤、精鋼、32111自動上鍊機芯、時間與日期顯示、一體成型式鍊帶。圖／IWC提供
工程師自動腕表40毫米，水藍色面盤、精鋼、32111自動上鍊機芯、時間與日期顯示、一體成型式鍊帶。圖／IWC提供
TOP GUN海軍空戰部隊計時腕表41「Oceana」特別版是IWC與色彩專家Pantone共同合作開發，別具話題。圖／IWC提供
TOP GUN海軍空戰部隊計時腕表41「Oceana」特別版是IWC與色彩專家Pantone共同合作開發，別具話題。圖／IWC提供
IWC以1970年代的Ingenieur SL為靈感，推出新款工程師自動腕表40毫米。圖／翻攝自 IG @ iwcwatches、IWC提供（合成圖）
IWC以1970年代的Ingenieur SL為靈感，推出新款工程師自動腕表40毫米。圖／翻攝自 IG @ iwcwatches、IWC提供（合成圖）

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