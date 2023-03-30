南投杉林溪2萬株牡丹清明連假盛開 花季綻放到4月底

氣候乾旱下，南投縣杉林溪森林遊樂區獨有的牡丹花季，包括60個品種的2萬株牡丹，將在清明連假盛開綻放了，花期已從3月下旬開始持續至4月底，園方今年除引進來自日本全新的20個品種外，更有特殊的荷包牡丹，清明連假日將迎來滿滿的賞花客，用手機捕捉每年這個季節的美色。

杉林溪園區指出，碩大艷麗的牡丹花，素有「國色天香」美名，屬溫帶植物，原產地在中國洛陽，台灣位處亞熱帶，原本不適於牡丹的栽種培育，在園區數十年的培育下，已經有超過60個品種包含9大色系、10大花型，今年除引進來自日本全新的扶桑司、花遊、百花殿、滿天紅、島根白雁、黃冠、磯之波等20種、約2萬棵的牡丹花。

雖然今年氣候乾旱，但因園區用心呵護下，抽送溪水澆灌照顧，今年花期如常的已經陸續爭豔綻放，且可持續盛開到四月底。今年加上特殊的荷包牡丹，雖然與牡丹分屬罌粟科及芍藥科的植物，但外型十分相似，荷包牡丹未開花時的枝葉像極了牡丹，開花時，一朵朵粉紅色或白色愛心懸掛在枝條下，看來格外討喜。