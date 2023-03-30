還有女團可以阻止她們嗎？「怪物新人」NewJeans再拿眼鏡代言

韓國女團NewJeans的人氣無法擋，撇除個人代言部分，已經有Nike、Levi's和麥當勞的合約在手，難以想像她們出道至今還不到一年。然而，韓國流行眼鏡品牌CARIN也同樣相中NewJeans的影響力，宣布邀請她們來擔任全新代言人，再度展現了「怪物新人」的魅力。

來自韓國的眼鏡品牌CARIN最早由秀智代言，之後還有「無法抗拒的他」宋江拍攝形象廣告，產品靈感汲取自然，將優雅、簡潔的設計元素融入韓國流行風格，透過不分性別的款式重新詮釋經典。今年，CARIN則宣布請來「怪物新人」NewJeans出任代言人，亦拍攝了多幅形象美照，營造出年輕、感性的設計氛圍，讓粉絲們得以按圖索驥和自己偶像配搭同款墨鏡。像是經典款ANNA N今年再推出新色，Minji詮釋了復古橄欖綠款，Haerin則配戴了海松茶棕款。而新品KRISTEN R是有著貓眼款設計配上Y2K風潮果凍感粗框墨鏡，則交由Hanni和Danielle來演繹。重點是上述的墨鏡款，現在台灣也買得到了！

藝人余文樂（右）戴上Max Pittion經典款墨鏡展現獨到品味。圖／JEpoque提供

另外，法國眼鏡品牌Max Pittion則與日本製鏡工坊theLIGHT Co. Ltd攜手合作，開展再製企劃。立刻吸引潮牌Stussy創辦人Shawn Stussy、藝人余文樂等潮流人物青睞，紛紛戴上Max Pittion經典款墨鏡展現獨到品味。這系列共有四個款式與五種配色，每支鏡框皆使用植物性醋酸纖維與最能展現法式復古風格的黃銅五金，全手工於日本福井縣鯖江市製成，每一支鏡框皆配有獨一無二的出廠流水編號。

NewJeans成員Minji詮釋CARIN經典款ANNA N墨鏡，6,480元。 圖／CARIN提供

NewJeans成員Hanni（右）與Haerin詮釋CARIN KRISTEN R墨鏡，6,480元。 圖／CARIN提供

韓國流行眼鏡品牌CARIN相中NewJeans的影響力，宣布邀請她們來擔任全新代言人，再度展現「怪物新人」的魅力。圖／CARIN提供

NewJeans成員Haerin詮釋CARIN經典款ANNA N墨鏡，6,480元。 圖／CARIN提供

NewJeans成員Danielle詮釋CARIN KRISTEN R墨鏡，6,480元。 圖／CARIN提供

Max Pittion Panto款墨鏡，19,800元。圖／JEpoque提供