台中海線飯店推優惠 普發6000元和瘋媽祖搶商機
全民普發現金6000元將領發，今年3月開幕的台中海線震大金鬱金香酒店推出「6000我震大」活動，推住宿和餐飲優惠活動； 大甲媽遶境下月21日晚上起駕，台中港酒店推出全民瘋媽祖「女神野餐假期」優惠活動。
位於台中梧棲的震大金鬱香金酒店，4月30日前訂房，5月前平日(周日至周四)入住，飯店加碼推出6000不含早餐，原價3折優惠即可入住四款指定房型，響應環保旅宿措施，此專案不提供一次性備品。
大甲媽遶境下月21日晚上起駕，許多想參加遶境的外地民眾早已預訂附近飯店，位在台中梧棲的台中港酒店推出優惠專案，4月1日至5月31日止，專案涵蓋獨家「女神謝禮籃乙組」(內含經典餅乾)、防水野餐墊，平日入住台中港酒店豪華雙人房，兩人同行每人2294元起，並贈隔天自助式百匯早餐吃到飽，也提供高鐵定點定時免費來回接駁服務。
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