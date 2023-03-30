台中海線飯店推優惠 普發6000元和瘋媽祖搶商機

全民普發現金6000元將領發，今年3月開幕的台中海線震大金鬱金香酒店推出「6000我震大」活動，推住宿和餐飲優惠活動； 大甲媽遶境下月21日晚上起駕，台中港酒店推出全民瘋媽祖「女神野餐假期」優惠活動。

位於台中梧棲的震大金鬱香金酒店，4月30日前訂房，5月前平日(周日至周四)入住，飯店加碼推出6000不含早餐，原價3折優惠即可入住四款指定房型，響應環保旅宿措施，此專案不提供一次性備品。