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同音也可以！姓名有「石、研、室」享「全桌吃鍋5折」
主打創意石頭火鍋的「石研室」，自4月1日起推出7周年慶祝活動，凡姓名有「ㄕˊ」、「ㄧㄢˊ」、「ㄕˋ」同音者，中一字享全桌8折、中2字享全桌5折，廣邀粉絲們熱情吃鍋。
石研室自2016年於台中創立，主打將經典的台灣料理經爆炒烹調後，變身成為特色石頭火鍋，包括有六杯雞鍋、塔香蛤蜊鍋、醬爆黃金蒜蝦鍋等口味選擇。除了爆炒石頭火鍋外，還有提供台式涮涮鍋等12種湯底選擇，帶來豐富的變化。目前包括台北、桃園、台中等地，共有6間門市。
迎接7週年，石研室自4月1日至4月30日期間推出慶祝活動，凡姓名中有「ㄕˊ」、「ㄧㄢˊ」、「ㄕˋ」同音的朋友，對中一字同音者享「全桌8折」，若有2字同音者享「全桌5折」，憑身分證、健保卡等有效證件即可享折扣，每桌限優惠一次。
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