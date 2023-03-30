趕不二坊蛋黃酥漲價前搶購 人龍排了約50公尺

彰化市中正路排隊名店「不二坊」，以物價上漲為由，公告從4月1日起，每顆蛋黃酥從目前45元漲到50元。過了明天，每顆蛋黃酥就要漲5元，很多民眾今天一大早就去排隊購買，隊伍長達四、五十公尺，人龍比平日多了3倍，直逼重要節慶，令人稱奇。

不二坊蛋黃酥分成為6顆、15顆及20顆裝，每顆漲到50元後，每盒各為300、750與1000元。如果趁著還沒漲價去買，20顆裝相差100元，如果買了4盒，相差就400元，很多民眾因此趕著還沒漲價前去買。

不二坊蛋黃酥雖然從後天（4月1日）漲價，但很多人幾天前就開始去買，今天更多人，還不到9點開門，就排了20、30公尺，預期明天漲價前最後一天，恐怕會有更多人前往排隊購買。

新竹來的許小姐說，她就想到明天最後一天來買，一定會更多人，因此她提前來買，沒想到來時，隊伍已經排了好長，但想到後天以後會更難買，尤其現在買每顆省下5元，排隊雖辛然辛苦，還算值得。

另從台南來的鄭先生說，不二坊蛋黃酥皮酥，就是有酥酥的口感，以及溢出的蛋黃香，而且不會很甜，很好吃，趁著漲價前來買，自我滿足一下。不過，他覺得一顆蛋黃酥要價50元，等於半個便當，還真的不太買得下手，但拿來送人，打著「不二坊」品牌，送人也有面子。