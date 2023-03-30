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手機末碼有「9417」任一碼　夏慕尼送「波士頓龍蝦」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
夏慕尼推出限時優惠，符合條件者現贈「波士頓龍蝦」1隻。圖／王品提供
夏慕尼推出限時優惠，符合條件者現贈「波士頓龍蝦」1隻。圖／王品提供

手機趕快拿出來！王品旗下鐵板燒「夏慕尼」自4月6日起推出平日優惠，凡手機號碼最後一碼有「9、4、1、7」任一碼，並點購2客套餐，就可免費招待「波士頓龍蝦」一隻。另外「來滋烤鴨」也推出全新菜單，新增「來滋鴨輕食餐」，還可享消費滿額加贈會員點數的限時優惠。

春暖花開的浪漫時節，夏慕尼於4月6日至4月28日期間，推出平日優惠方案，凡消費2客套餐，且手機號碼最後一碼有「9、4、1、7」任一碼，就可免費招待「波士頓龍蝦」一隻，價值1,200元，讓民眾「就是一起」吃龍蝦。同時店內也推出期間限定「浪漫雙人海陸極致盛宴」，一次擁有美國Prime等級帶骨紐約客、北海道生食級干貝及海大蝦，每套2,880元。

同集團的「來滋烤鴨」則是全新推出「來滋鴨輕食餐」，將鴨肉、酸菜擺入白胖刈包，帶來豐富口感，搭配附餐與飲品，每套169元。「烤鴨獨享餐」也大升級，加入回魂鹽酥鴨架、炸地瓜、黃金泡菜等配菜，更添豐富性，每套289元。外帶全鴨或半鴨套餐，鴨架有蔥爆蠔油、回魂鹽酥口味二選一，加購米血、百頁豆腐、杏鮑菇等小菜，任選3樣100元。至於「烤鴨捲餅餐」也重新升級，改以蔥油餅取代薄餅，同樣搭配烤鴨、高麗菜絲、蔥絲等配料，搭配附餐與飲品，每套239元。

為慶祝來滋烤鴨新菜上市，4月1日至4月30日下載瘋美食App並到指定門店消費，單筆消費滿800元，加贈40 點瘋點數。4月6日至6月30日成為品牌LINE好友，外帶任一份套餐即可獲得1點，每周三消費個人套餐，還可享點數雙倍送。

來滋烤鴨推出全新菜單，並有滿額加贈會員點數的優惠。圖／王品提供
來滋烤鴨推出全新菜單，並有滿額加贈會員點數的優惠。圖／王品提供
來滋烤鴨新推出「來滋鴨輕食餐」，每套169元。圖／王品提供
來滋烤鴨新推出「來滋鴨輕食餐」，每套169元。圖／王品提供

烤鴨 套餐 波士頓

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