真的好辣！9m88搶先穿設計師草編馬甲 後空剪裁好身材藏不住

創作歌手9m88在三月女神節之際，替時尚品牌Calvin Klein拍攝「歡慶女力」亞洲限定形象廣告，解放雙胸美照，讓人印象深刻。近期，她更再度搶先穿上Blackpink Jennie愛牌JACQUEMUS的秀上草編馬甲，後空設計更是讓9m88的好身材藏不住。

JACQUEMUS可以說是近期最紅的設計師品牌之一，首度與台灣選品店ART HAUS合作，打造期間快閃店。特別自春夏大秀擷取靈感，利用拉菲草（LE RAPHIA）的色調來裝飾，務求讓消費者能感受愉悅又帶有度假感的氛圍。JACQUEMUS台北快閃店中，最吸引人的還是那一面包包牆，完整陳列了各式招牌包款，以及最新系列男、女裝。9m88得知後也前去朝聖，特別試穿了春夏系列秀上款的草編繫帶背心，搭配有著拉菲草概念的牛仔褲、Le Bisou Cadenas和Le Bambimou包款。這款在側邊大挖空的上衣，也讓9m88的身材曲線展露無遺，使人覺得「好辣！」

歌姬Alicia Keys親自上陣拍攝Moncler x Alicia Keys聯名系列拍攝形象廣告。圖／Moncler提供

而奢華機能品牌Moncler日前在倫敦時裝周，舉辦天才大秀時，與歌姬Alicia Keys共同推出聯名系列服飾，也在台上市了！這系列以90年代末曼哈頓，人們的內心充滿對新世紀的熱切企盼，隨之形成了色彩斑斕的街頭風格為靈感。因此透過綠色、紅色以及Alicia Keys鍾愛的紫色結合超大運動裝版型，搭配尼龍漁夫帽、短款吊帶上衣以及緊身T恤，展露自信與毫不掩飾的性感。為了這系列的推出，Alicia Keys也親上陣拍攝形象廣告，讓粉絲們看見她有別於歌手的一面。

歌姬Alicia Keys親自上陣拍攝Moncler x Alicia Keys聯名系列拍攝形象廣告。圖／Moncler提供

JACQUEMUS Le Haut Palha背心，22,980元。圖／ART HAUS提供

Moncler x Alicia Keys聯名系列上衣。圖／Moncler提供

JACQUEMUS La Parka Raphia外套，33,980元。圖／ART HAUS提供

Moncler x Alicia Keys聯名系列鞋款。圖／Moncler提供

Moncler x Alicia Keys聯名系列漁夫帽。圖／Moncler提供

JACQUEMUS Le Panier Soli Raphia手提包，15,980元。圖／ART HAUS提供

JACQUEMUS Le Bambimou肩下包，32,980元。圖／ART HAUS提供