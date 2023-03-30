2023 WW表展／萬寶龍大挑戰！8000系「無氧」表款連發

2023年「鐘表與奇蹟」表展正於日內瓦舉辦。參展品牌之一的萬寶龍（Montblanc）發表了1858系列的四只零氧腕表The 8000，再度展現挑戰極限的堅毅決心。

由於全世界共有14座高山，而攀爬高山時是否有氧氣輔助，對於身體的體能挑戰可有雲泥之別。萬寶龍去年便曾推出強調機芯內「無氧」的機械腕表，今年的1858系列則一口氣推出四款零氧腕表：Geosphere計時零氧腕表The 8000限量款290、Geosphere世界時間零氧腕表The 8000、1858系列自動計時零氧腕表The 8000與1858系列日期顯示自動零氧腕表The 8000。

四款腕表的面盤皆有著暈染（Sfumato）的深灰色冰川圖案，除了模仿雪山上岩石裸露的深灰色，並使用一種細木護底的刮磨技法Gratte Boise；此種技術去年已經為萬寶龍運用，而今年的四款腕表則展現了更深邃的刻紋、力道，也讓人聯想到8,000公尺大山的嚴峻難攻；此外表款也悉數以橘色點綴細節，因為橘色是在高山風雪中仍能辨識的顏色，也在深灰色的背景中、更加突出。