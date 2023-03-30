確認了！蘋果WWDC年度全球開發者大會6月6日凌晨登場 這款新品超令人期待

今年的蘋果WWDC全球開發者大會時間確認了！將於台灣時間6月6日至6月10日再度以線上形式舉辦，隨著全球疫情解封，開發人員與學生也可以實際前往Apple Park參與現場特別活動，所有開發者皆可免費參與WWDC23，會議中將展示iOS、iPadOS、macOS、watchOS和tvOS的近期創新。同時，激勵學生開發者挑戰自我的「Swift Student Challenge」學生挑戰賽也同步開跑。

WWDC23除了於台灣時間6月6日凌晨時間揭開序幕的Keynote和State of the Union演講中宣布的內容之外，今年的線上活動還將包括講座、一對一研究室，以及與蘋果工程師和其他開發者互動的機會。而除了作業系統更新，首款頭戴式裝置據說也會在此時亮相。

而第4年舉辦的「Swift Student Challenge」學生挑戰賽，借助Swift Playgrounds 這款以趣味互動方式學習Swift程式語言、適用於iPad和Mac的App，學生們現在就可以自選有興趣的主題打造一個吸引人的Swift Playgrounds計劃案參與競賽，4月19日截止收件。