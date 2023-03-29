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燦坤搶攻普發現金商機！熱門家電最高現折6千 再抽百萬燦坤K幣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
燦坤挑戰市場最低價，會員特典期間iPhone 14 Pro 256GB限量現折2,000元。記者王聰賢／攝影
燦坤挑戰市場最低價，會員特典期間iPhone 14 Pro 256GB限量現折2,000元。記者王聰賢／攝影

搶攻政府普發現金商機，燦坤號召百大3C品牌共同提出「加倍兔回饋方案」，同步串聯「雨過天青」會員特典，自3月30日起至4月9日連續11天獨家加碼指定專區加倍現折最高6,000元，更推出經濟弱勢用戶暖心應援專區，指定單品500元、750元均一價優惠，並串聯銀行業者發起ATM現金提領優惠券，可享專屬商品買1送1、或是實體門市百元現金折價。活動期間大方祭出價值台幣百萬的燦坤K幣狂抽11天，最高有機會一次獲得30,000燦坤K幣，多重優惠活動疊加，就是要回饋燦坤會員。

看好普發6,000元帶來的消費商機，燦坤精選近期民眾最愛的熱門商品推出現折優惠，包括三星75吋4K電視、TECO變頻冷暖空調、BOSCH獨立式洗碗機、到LG智控洗乾衣機，直接現折2,000～6,000元；小家電亦推出Panasonic 32L電烤箱、歐樂B3D電動牙刷及LG溼拖無線吸塵器等實用商品，會員促銷價再折1,000元。而三星最新款Flip4摺疊手機、ASUS指定i7電競筆電及Acer指定i5高效能文書筆電，更加倍現折不只6,000元。

燦坤也全力助攻政府節能家電汰舊換新政策，冰箱及空調不僅享有政府補助最高5,000元，燦坤再推大家電加碼回饋，指定冰箱/洗衣機限時9折起，燦坤獨家延長5年保固至6年，另外加購「內槽清洗+消毒」服務免費再送2年延長保固；會員特典期間到燦坤買全系列空調，還可參加6,000燦坤K幣抽獎活動。特別推薦Panasonic 650公升日製六門變頻玻璃冰箱，促銷價值降9,000元，再送全家5,000元商品卡；惠而浦15公斤Load & Go蒸氣洗滾筒洗脫烘，促銷價最高現省超過萬元，再送市值3,490元的原廠微波爐。

另外，燦坤會員特典更挑戰iPhone市場最低價，推出iPhone 14 Pro 256GB現折2,000元，促銷價36,400元；指定款MacBook Air M2原價37,900元，限時促銷現折3,790元；指定款iPad Pro最高現金折扣達6,532元，還可再享教育方案折抵優惠，單張發票滿額並刷花旗銀行指定信用卡，刷滿25,000元並分3/6/8期，還可再現折1,000元。

燦坤會員特典期間，於全台實體門市消費滿額即享專屬豪禮。記者王聰賢／攝影
燦坤會員特典期間，於全台實體門市消費滿額即享專屬豪禮。記者王聰賢／攝影
燦坤號召3C業界指標品牌大廠聯合發起，共同提出燦坤獨家「加倍兔回饋方案」。記者王聰賢／攝影
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燦坤 普發6000

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