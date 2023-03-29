2023 WW表展／梵克雅寶天象儀機械裝置 巧秀星際芭蕾

向來以詩意、浪漫著稱的高級珠寶品牌梵克雅寶（Van & Cleef & Arpes），於日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展期間發表多款新作，並以大量的玻璃裝置擬態熱帶叢林，讓展間散發奇異生機、如夢似幻。

時間終究應該是私人而私密的，梵克雅寶今年發表了多款神秘吊墜表或腕表，包含Ludo Secret高級珠寶腕表與Perleé Secret吊墜腕表，將最重要的時間與專注、留給自己。前者以一款1941年的Macarons Ludo hexagone secret watch骨董表為靈感，特殊立體幾何輪廓的腕表必需同時按壓表款兩側，中央磚塊狀的拱橋結構才將開啟展示時間，共有玫瑰金鑲嵌鑽石或粉紅色藍寶石兩種版本，更是一款手腕上的裝飾藝術風格珠寶手鐲；Perleé Secret吊墜腕表則共有六種款式，其中三款鑲嵌了綿密的祖母綠、紅寶石或藍寶石，另外三款則採用了藍色的方納石、粉紅水晶、藍玉髓，將上蓋橫向滑開的同時，時間才會悄然顯示，並以黃K金或玫瑰金，成為隨身、輕巧的詩意輕珠寶。

優美的仙子則是奇幻時間中的幸運天使，並再度降臨在全粉紅色Lady Féerie or Rose腕表中，33毫米的面盤上幻夢般的情境運用了不透明與plique-à-jour彩繪玻璃琺瑯，仙子左手前端則巧妙由上而下指示分鐘，並在每小時整點時以150度逆跳回原位，展現時間的飛返魔法。玫瑰金表殼再於表圈、

表冠、表殼鑲嵌鑽石，唯美浪漫而魔幻。