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2023 WW表展／梵克雅寶天象儀機械裝置 巧秀星際芭蕾

聯合報／ 記者釋俊哲／日內瓦即時報導
Ludo Secret高級珠寶腕表以1941年的Macarons Ludo hexagone secret watch骨董表為靈感，共有玫瑰金鑲嵌鑽石或粉紅色藍寶石兩種版本，是一款手上的裝飾藝術風格珠寶手鐲。圖／梵克雅寶提供（合成圖）
Ludo Secret高級珠寶腕表以1941年的Macarons Ludo hexagone secret watch骨董表為靈感，共有玫瑰金鑲嵌鑽石或粉紅色藍寶石兩種版本，是一款手上的裝飾藝術風格珠寶手鐲。圖／梵克雅寶提供（合成圖）

向來以詩意、浪漫著稱的高級珠寶品牌梵克雅寶（Van & Cleef & Arpes），於日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展期間發表多款新作，並以大量的玻璃裝置擬態熱帶叢林，讓展間散發奇異生機、如夢似幻。

時間終究應該是私人而私密的，梵克雅寶今年發表了多款神秘吊墜表或腕表，包含Ludo Secret高級珠寶腕表與Perleé Secret吊墜腕表，將最重要的時間與專注、留給自己。前者以一款1941年的Macarons Ludo hexagone secret watch骨董表為靈感，特殊立體幾何輪廓的腕表必需同時按壓表款兩側，中央磚塊狀的拱橋結構才將開啟展示時間，共有玫瑰金鑲嵌鑽石或粉紅色藍寶石兩種版本，更是一款手腕上的裝飾藝術風格珠寶手鐲；Perleé Secret吊墜腕表則共有六種款式，其中三款鑲嵌了綿密的祖母綠、紅寶石或藍寶石，另外三款則採用了藍色的方納石、粉紅水晶、藍玉髓，將上蓋橫向滑開的同時，時間才會悄然顯示，並以黃K金或玫瑰金，成為隨身、輕巧的詩意輕珠寶。

優美的仙子則是奇幻時間中的幸運天使，並再度降臨在全粉紅色Lady Féerie or Rose腕表中，33毫米的面盤上幻夢般的情境運用了不透明與plique-à-jour彩繪玻璃琺瑯，仙子左手前端則巧妙由上而下指示分鐘，並在每小時整點時以150度逆跳回原位，展現時間的飛返魔法。玫瑰金表殼再於表圈、

表冠、表殼鑲嵌鑽石，唯美浪漫而魔幻。

現場並展出多款高複雜工藝座鐘，最吸睛一款首推Planétarium天象儀自動機械裝置，延續梵克雅寶自2014年開展的Poetic Astronomy詩意星象系列，全新座鐘具現了水星、金星、地球、月球、火星、木星和土星等太陽系的立體運作與實際運行周期，高50公分、長66.5公分的大型座鐘並具備時間顯示、萬年曆與15日動力儲存，並大量鑲嵌了黃金、白金、玫瑰金、黑檀木、白冬青木、微型彩繪、山羊皮與各種半寶石，並具備自主動態裝置，以及特別為座鐘編寫、以音簧和音錘組成的鐘琴演奏旋律，將帶來一場在銀河中上演的星際芭蕾，從座鐘的所在中心出發，夢迴宇宙、神遊太虛。

Lady Féerie Or Rose腕表，33毫米、自動上鍊機芯，分鐘逆跳與時鐘跳時顯示，玫瑰金、鑲嵌鑽石、白色珍珠母貝、不透明與plique-à-jour彩繪玻璃琺瑯，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Lady Féerie Or Rose腕表，33毫米、自動上鍊機芯，分鐘逆跳與時鐘跳時顯示，玫瑰金、鑲嵌鑽石、白色珍珠母貝、不透明與plique-à-jour彩繪玻璃琺瑯，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Perlée secret吊墜腕表，瑞士石英機芯，時間顯示功能，玫瑰金、粉紅水晶、白色珍珠母貝、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Perlée secret吊墜腕表，瑞士石英機芯，時間顯示功能，玫瑰金、粉紅水晶、白色珍珠母貝、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Planétarium天象儀自動機械裝置，具備時間顯示、萬年曆與15日動力儲存，以及特別為座鐘編寫、以音簧和音錘組成的鐘琴演奏旋律，將帶來一場在銀河中上演的星際芭蕾。圖／梵克雅寶提供（合成圖）
Planétarium天象儀自動機械裝置，具備時間顯示、萬年曆與15日動力儲存，以及特別為座鐘編寫、以音簧和音錘組成的鐘琴演奏旋律，將帶來一場在銀河中上演的星際芭蕾。圖／梵克雅寶提供（合成圖）
吊墜神秘表既是珠寶，也將時間與專注、私密隱藏。圖／梵克雅寶提供
吊墜神秘表既是珠寶，也將時間與專注、私密隱藏。圖／梵克雅寶提供
Planétarium天象儀自動機械裝置，時間顯示，萬年曆功能，自主動態顯示。底座使用K金、白K金、鑽石、黑色砂金石玻璃、黑檀木、白冬青木、微型彩繪...等材質，太陽、水星、金星...等八大行星與流星則使用黃K金、玫瑰金、白K金、藍寶石；Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌拱面切割藍寶石、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Planétarium天象儀自動機械裝置，時間顯示，萬年曆功能，自主動態顯示。底座使用K金、白K金、鑽石、黑色砂金石玻璃、黑檀木、白冬青木、微型彩繪...等材質，太陽、水星、金星...等八大行星與流星則使用黃K金、玫瑰金、白K金、藍寶石；Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌拱面切割藍寶石、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Perlée secret吊墜腕表，瑞士石英機芯、時間顯示，玫瑰金、紅寶石、白色珍珠母貝、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Perlée secret吊墜腕表，瑞士石英機芯、時間顯示，玫瑰金、紅寶石、白色珍珠母貝、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Éveil du Cyclamen自動機械裝置，高約27公分、寬21.5公分，自動機械裝置及機械機芯，8日動力儲存，底座使用玫瑰金、黃K金、白K金、粉紅色藍寶石、鑽石、紫玉、碧綠砂金石、彩漆、黑檀木、鋁、山羊皮，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Éveil du Cyclamen自動機械裝置，高約27公分、寬21.5公分，自動機械裝置及機械機芯，8日動力儲存，底座使用玫瑰金、黃K金、白K金、粉紅色藍寶石、鑽石、紫玉、碧綠砂金石、彩漆、黑檀木、鋁、山羊皮，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Ludo Secret腕表，玫瑰金、粉色藍寶石、璣鏤雕花白色珍珠母貝、瑞士石英機芯，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Ludo Secret腕表，玫瑰金、粉色藍寶石、璣鏤雕花白色珍珠母貝、瑞士石英機芯，價格店洽。圖／梵克雅寶提供

腕表 珠寶 粉紅色

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