快訊

明天迎本周第二波春雨 清明連假降雨熱區出爐

新光三越叔姪之爭大逆轉 知情人士曝原因：形勢比人強

想自救手機續航力都用這招？偷偷告訴你「黃色電池」才不是救星…

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行家都在找的夢幻逸品！F.P. Journe將登日內瓦佳士得

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
F.P. Journe Octa LineSport鈦金屬自動腕表，全球僅8枚，部分拍賣收益將撥捐Only Watch，資助摩納哥肌肉萎縮症防治協會進行杜興氏肌肉營養不良症的研究工作，約2019年製，估價60,000瑞郎起。圖／佳士得提供
F.P. Journe Octa LineSport鈦金屬自動腕表，全球僅8枚，部分拍賣收益將撥捐Only Watch，資助摩納哥肌肉萎縮症防治協會進行杜興氏肌肉營養不良症的研究工作，約2019年製，估價60,000瑞郎起。圖／佳士得提供

佳士得（CHRISTIE'S）宣布將舉行一場前所未有的專場鐘表拍賣，獻給François-Paul Journe這位舉足輕重的獨立製表的當代大師。「The Art of F.P. Journe」現場拍賣將於5月12日在日內瓦貝爾格四季酒店舉行，將呈獻一系列鐘表藝術愛好者無法錯過的夢幻傑作，包括採用精緻玉石表盤的鉑金Tourbillon Souverain腕表、難得一見的Pré-Souscription初代鉑金Chronomètre à Résonance腕表、採用法拉利紅色表盤的Centigraphe Souverain腕表、搭配貝母表盤的鉑金Octa Calendrier、Chronomètre Souverain杜拜限量版，以及深藍色表盤的超輕鈦金屬Octa LineSport腕表。

François-Paul Journe被認為是寶璣大師和喬治丹尼爾斯（George Daniels）傳人。他於1957年在馬賽出生，14歲時在叔叔米歇爾的建議下到當地的技術學校修讀鐘表技術、其後到巴黎鐘表工藝學校進修，並於1977年加入米歇爾位於Rue de Verneuil的鐘表維修工坊。八年後他自立門戶，首先在巴黎設立工作室，之後前往瑞士，承接藏家及倫敦Asprey等奢侈品牌的委託訂製。1999年，他創立品牌F.P. Journe並推出印有「F.P. Journe Invenit et Fecit」字樣的表款，意為「發明及製造」，如今已成為品牌的特色。因產量珍稀加上對經銷通路相當嚴謹，因此要能購入F.P. Journe的時計並不容易，是次拍賣無疑非常難得。

F.P. Journe創立後推出的第一款腕表名為Tourbillon Souverain，這是第一款搭載「擺錘均衡鍵」（remontoire）恆定動力裝置的時計，在主發條和擒縱機構之間傳遞動力。本次上拍的鉑金款Tourbillon Souverain腕表約2018年製，配實心鉑金鍊帶和少見的玉石表盤，彌足珍貴。

F.P. Journe在創立初期曾推出認購制度，讓20位承諾購買其作品的好友和客戶，購買編號1至20的Souscription Tourbillon腕表。此後2000年品牌推出革命性的Chronomètre à Résonance腕表時，就將首20個限量編號留給購買了Souscription Tourbillon腕表的客戶，讓他們能擁有具備同一雕刻編號的Souscription Résonance腕表。本次拍賣將呈獻一枚初代「Pré-Souscription」鉑金Chronomètre à Résonance腕表。

另一枚獨特難求的經典 F.P. Journe腕表，為2008年面世的Centigraphe Souverain鉑金人體工學計時碼表，配備百分之一秒、20秒和10分鐘計時顯示。這枚約2010年製的F.P. Journe Centigraphe Souverain腕表的法拉利紅色表盤為特別訂製，配鉑金表鍊，完美結合高級鐘表與賽車運動。

而外觀色彩令人驚豔的獨特鉑金Octa Calendrier自動年曆腕表為新加坡著名零售商先施（Sincere Fine Watches）特製，黑色貝母表盤，全球僅15枚；另一款配上綠色表盤的鉑金Chronomètre Souverain F.P. Journe簽名限量腕表，則是品牌於2020年為慶祝杜拜首間專門店於2019年開幕而推出，限量99枚。

而擁有亮眼深藍色表盤的鈦金屬Octa LineSport自動腕表，全球僅8枚，可以說是最可遇不可求的表款。據佳士得所知，這是首枚在國際拍賣會亮相的深藍色表盤Octa LineSport。此表的拍賣收益將撥捐Only Watch，資助摩納哥肌肉萎縮症防治協會進行杜興氏肌肉營養不良症的研究工作。

F.P. Journe Tourbillon Souverain鉑金腕表配實心鉑金表鍊、玉石表盤，約2018年製，估價50萬瑞郎起。圖／佳士得提供
F.P. Journe Tourbillon Souverain鉑金腕表配實心鉑金表鍊、玉石表盤，約2018年製，估價50萬瑞郎起。圖／佳士得提供
Octa Calendrier鉑金自動年曆腕表配黑色貝母表盤，全球僅15枚，約2006年製，約15萬瑞郎起。圖／佳士得提供
Octa Calendrier鉑金自動年曆腕表配黑色貝母表盤，全球僅15枚，約2006年製，約15萬瑞郎起。圖／佳士得提供
F.P. Journe Centigraphe Souverain腕表配法拉利紅色表盤，約2010年製，估價40萬瑞郎起。圖／佳士得提供
F.P. Journe Centigraphe Souverain腕表配法拉利紅色表盤，約2010年製，估價40萬瑞郎起。圖／佳士得提供
Chronomètre Souverain F.P. Journe簽名限量鉑金腕表配綠色表盤，限量99枚，約2021年製，估價60,000瑞郎起。圖／佳士得提供
Chronomètre Souverain F.P. Journe簽名限量鉑金腕表配綠色表盤，限量99枚，約2021年製，估價60,000瑞郎起。圖／佳士得提供
F.P. Journe 初代「Pré-Souscription」鉑金Chronomètre à Résonance腕表，約2000年製，估價50萬瑞郎起。圖／佳士得提供
F.P. Journe 初代「Pré-Souscription」鉑金Chronomètre à Résonance腕表，約2000年製，估價50萬瑞郎起。圖／佳士得提供

腕表 品牌

延伸閱讀

2023 WW表展／Carrera 60周年 TAG Heuer閃耀盛大喝采

2023 WW表展／隨機、喧鬧而歡快 Hermès擁抱無限可能

2023 WW表展／55歲鳳凰女瀏海有點萌！攜手蕭邦做環保

2023 WW表展／雙逆跳「鉑金鮭」！江詩丹頓經典再升級

相關新聞

台北101全新聯名卡上市 攜手「500盤」獨享用餐禮遇

疫情解封後迎來消費市場復甦，台北101指出，第一季至今業績較去年同期成長3成，當中以本地客貢獻為主力，全業種全部抬頭，尤...

Columbia防水、抗紫外線新品助攻 穿梭山林也能既帥又美

戶外休閒運動品牌Columbia觀察到，台灣健行運動人口將近500萬，於是在春夏新品中，因應氣候變化，主打防水、抗紫外線機能，同時結合時尚設計，打破眾人對於登山造型想像。

真的是「快」時尚！GU首創App下單到店舖取貨1小時完成

真的很有感！平價流行品牌GU在台的新任營運長藤原康平先生於記者會上宣布，即日起在專屬手機應用程式app下單商品，並選擇到店取貨，最快1小時就能完成，滿足有急用服裝或是一般購物的需求，成就名符其實的「快」時尚。

Global Mall母親節首波「美好購物節」3大展連假先玩一波

Global Mall環球購物中心首波母親節檔期3月30日起至4月19日展開「美好購物節」，適逢4月初的兒童節五天連假，...

2023 WW表展／Carrera 60周年 TAG Heuer閃耀盛大喝采

一向與賽車賽事擁有鮮明連結的泰格豪雅（TAG Heuer），今年適逢Carrera系列60周年，在日內瓦的鐘表與奇蹟現場...

身分證有「陸、仟、元」同字或同音　萊爾富大杯美式咖啡限時買2送2

全民普發6,000元政策已開放登記，發放日訂於4月6日起，萊爾富歡慶政策，串聯線上線下推出3重普發優惠好康，最低下殺2....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦