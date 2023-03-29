行家都在找的夢幻逸品！F.P. Journe將登日內瓦佳士得
佳士得（CHRISTIE'S）宣布將舉行一場前所未有的專場鐘表拍賣，獻給François-Paul Journe這位舉足輕重的獨立製表的當代大師。「The Art of F.P. Journe」現場拍賣將於5月12日在日內瓦貝爾格四季酒店舉行，將呈獻一系列鐘表藝術愛好者無法錯過的夢幻傑作，包括採用精緻玉石表盤的鉑金Tourbillon Souverain腕表、難得一見的Pré-Souscription初代鉑金Chronomètre à Résonance腕表、採用法拉利紅色表盤的Centigraphe Souverain腕表、搭配貝母表盤的鉑金Octa Calendrier、Chronomètre Souverain杜拜限量版，以及深藍色表盤的超輕鈦金屬Octa LineSport腕表。
François-Paul Journe被認為是寶璣大師和喬治丹尼爾斯（George Daniels）傳人。他於1957年在馬賽出生，14歲時在叔叔米歇爾的建議下到當地的技術學校修讀鐘表技術、其後到巴黎鐘表工藝學校進修，並於1977年加入米歇爾位於Rue de Verneuil的鐘表維修工坊。八年後他自立門戶，首先在巴黎設立工作室，之後前往瑞士，承接藏家及倫敦Asprey等奢侈品牌的委託訂製。1999年，他創立品牌F.P. Journe並推出印有「F.P. Journe Invenit et Fecit」字樣的表款，意為「發明及製造」，如今已成為品牌的特色。因產量珍稀加上對經銷通路相當嚴謹，因此要能購入F.P. Journe的時計並不容易，是次拍賣無疑非常難得。
F.P. Journe創立後推出的第一款腕表名為Tourbillon Souverain，這是第一款搭載「擺錘均衡鍵」（remontoire）恆定動力裝置的時計，在主發條和擒縱機構之間傳遞動力。本次上拍的鉑金款Tourbillon Souverain腕表約2018年製，配實心鉑金鍊帶和少見的玉石表盤，彌足珍貴。
F.P. Journe在創立初期曾推出認購制度，讓20位承諾購買其作品的好友和客戶，購買編號1至20的Souscription Tourbillon腕表。此後2000年品牌推出革命性的Chronomètre à Résonance腕表時，就將首20個限量編號留給購買了Souscription Tourbillon腕表的客戶，讓他們能擁有具備同一雕刻編號的Souscription Résonance腕表。本次拍賣將呈獻一枚初代「Pré-Souscription」鉑金Chronomètre à Résonance腕表。
另一枚獨特難求的經典 F.P. Journe腕表，為2008年面世的Centigraphe Souverain鉑金人體工學計時碼表，配備百分之一秒、20秒和10分鐘計時顯示。這枚約2010年製的F.P. Journe Centigraphe Souverain腕表的法拉利紅色表盤為特別訂製，配鉑金表鍊，完美結合高級鐘表與賽車運動。
而外觀色彩令人驚豔的獨特鉑金Octa Calendrier自動年曆腕表為新加坡著名零售商先施（Sincere Fine Watches）特製，黑色貝母表盤，全球僅15枚；另一款配上綠色表盤的鉑金Chronomètre Souverain F.P. Journe簽名限量腕表，則是品牌於2020年為慶祝杜拜首間專門店於2019年開幕而推出，限量99枚。
而擁有亮眼深藍色表盤的鈦金屬Octa LineSport自動腕表，全球僅8枚，可以說是最可遇不可求的表款。據佳士得所知，這是首枚在國際拍賣會亮相的深藍色表盤Octa LineSport。此表的拍賣收益將撥捐Only Watch，資助摩納哥肌肉萎縮症防治協會進行杜興氏肌肉營養不良症的研究工作。
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