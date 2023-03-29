行家都在找的夢幻逸品！F.P. Journe將登日內瓦佳士得

佳士得（CHRISTIE'S）宣布將舉行一場前所未有的專場鐘表拍賣，獻給François-Paul Journe這位舉足輕重的獨立製表的當代大師。「The Art of F.P. Journe」現場拍賣將於5月12日在日內瓦貝爾格四季酒店舉行，將呈獻一系列鐘表藝術愛好者無法錯過的夢幻傑作，包括採用精緻玉石表盤的鉑金Tourbillon Souverain腕表、難得一見的Pré-Souscription初代鉑金Chronomètre à Résonance腕表、採用法拉利紅色表盤的Centigraphe Souverain腕表、搭配貝母表盤的鉑金Octa Calendrier、Chronomètre Souverain杜拜限量版，以及深藍色表盤的超輕鈦金屬Octa LineSport腕表。

François-Paul Journe被認為是寶璣大師和喬治丹尼爾斯（George Daniels）傳人。他於1957年在馬賽出生，14歲時在叔叔米歇爾的建議下到當地的技術學校修讀鐘表技術、其後到巴黎鐘表工藝學校進修，並於1977年加入米歇爾位於Rue de Verneuil的鐘表維修工坊。八年後他自立門戶，首先在巴黎設立工作室，之後前往瑞士，承接藏家及倫敦Asprey等奢侈品牌的委託訂製。1999年，他創立品牌F.P. Journe並推出印有「F.P. Journe Invenit et Fecit」字樣的表款，意為「發明及製造」，如今已成為品牌的特色。因產量珍稀加上對經銷通路相當嚴謹，因此要能購入F.P. Journe的時計並不容易，是次拍賣無疑非常難得。

F.P. Journe創立後推出的第一款腕表名為Tourbillon Souverain，這是第一款搭載「擺錘均衡鍵」（remontoire）恆定動力裝置的時計，在主發條和擒縱機構之間傳遞動力。本次上拍的鉑金款Tourbillon Souverain腕表約2018年製，配實心鉑金鍊帶和少見的玉石表盤，彌足珍貴。

F.P. Journe在創立初期曾推出認購制度，讓20位承諾購買其作品的好友和客戶，購買編號1至20的Souscription Tourbillon腕表。此後2000年品牌推出革命性的Chronomètre à Résonance腕表時，就將首20個限量編號留給購買了Souscription Tourbillon腕表的客戶，讓他們能擁有具備同一雕刻編號的Souscription Résonance腕表。本次拍賣將呈獻一枚初代「Pré-Souscription」鉑金Chronomètre à Résonance腕表。

另一枚獨特難求的經典 F.P. Journe腕表，為2008年面世的Centigraphe Souverain鉑金人體工學計時碼表，配備百分之一秒、20秒和10分鐘計時顯示。這枚約2010年製的F.P. Journe Centigraphe Souverain腕表的法拉利紅色表盤為特別訂製，配鉑金表鍊，完美結合高級鐘表與賽車運動。

而外觀色彩令人驚豔的獨特鉑金Octa Calendrier自動年曆腕表為新加坡著名零售商先施（Sincere Fine Watches）特製，黑色貝母表盤，全球僅15枚；另一款配上綠色表盤的鉑金Chronomètre Souverain F.P. Journe簽名限量腕表，則是品牌於2020年為慶祝杜拜首間專門店於2019年開幕而推出，限量99枚。