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宛如參觀美術館！席夢思台中概念店開幕呈現光影之美

聯合報／ 記者劉小川／台中即時報導
席夢思品牌代言人王陽明，特別強調一張好的床墊，能帶來良好的睡眠品質。圖／席夢思提供
席夢思品牌代言人王陽明，特別強調一張好的床墊，能帶來良好的睡眠品質。圖／席夢思提供

睡眠，對每個人來說都是最重要的事情，Simmons席夢思宣布在台中，開設全台第三家品牌概念館，以光與影共振的「美術館」概念設計，創造出具有藝術能量的新店面，品牌代言人王陽明也特別出席，而亞洲席夢思總裁伊藤正文也特別來台，他認為台中概念店非常具有藝術美感，能夠獲得所有人的喜愛。

伊藤正文表示，席夢思在銀座的店，也與許多藝術家合作，創造和風藝術的氣氛，但在台中概念店，有著國際化、藝術的氛圍，且對於睡眠來說，光與影很重要，因此以此為概念打造睡眠空間藝術，讓大家都能實際體驗。席夢思台灣總經理楊鎧嘉也強調，台中概念店營造出一個全然放鬆的睡眠情境，提供更健康、舒適的睡眠。

代言人王陽明現身 好的床墊帶來更好睡眠品質

席夢思代言人王陽明也帥氣現身，他強調生活品質要提升，就從一個好床墊開始，第一次躺在席夢思的床墊上時，就發現真的有差異，希望全家都要換成席夢思床墊，且北中南都有概念店，大家都能實際體驗。

此次到台中概念店，王陽明表示該店特別有巧思，隨處都有藝術品，且台中有更多景點，還要帶家人來這邊走走，他笑說，平常在外工作時，最想念是自家的席夢思床墊，因為能帶來一夜舒暢的好眠。

台中概念店充滿藝術感 實際感受床墊的舒適感

席夢思選在台中開設全新概念店，占地兩層樓挑高空間，以美術館為概念打造，為席夢思注入藝術能量，也代表著床墊也成為居家精緻生活中的藝術品。

整體氛圍強調光與影，一走入概念店，可看到大器的金色網絡結構襯托出挑高2層樓的氣勢，也代表著席夢思的核心科技「Beautyrest獨立筒袋裝彈簧」，以光影與金屬網絡相互呼應，一看就具有高質感。特別以BE WATER Lamp一盞燈，傳遞出水的流動，讓思緒也跟著緩慢下來。一樓還陳列英國凱特王妃最愛的皇室御用有機舒眠香氛品牌NEOM系列商品，還有來自英國的Designer Guild披毯，完美整體居家空間氛圍。

在夾層的梯間，有著3盞來自法國的Delumina壁燈，得要有著手撥的過程，才能感受其中光影巧思，步入夾層中的VIP空間，大尺寸的黑白攝影作品出自倫敦時尚攝影師暨電影製作人Sølve Sundsbø之手，整體空間簡約時尚，低調的黑色烤漆，整體空間氛圍溫柔沉靜，更能好好感受床墊帶來的舒適睡眠。

台中概念店的2樓，有著大膽光影的變換，各種藝術品搭配著光影，呈現出豐富且多元的空間語言，讓逛概念店彷彿就來到美術館，而店中首檔藝文展，邀來藝術家簡明正Attilio Chien演繹「親吻」，屢獲國際大獎，此次展出的「親吻」系列作品，感受到各種層次間的「親吻」，共展出11件作品，希望傳遞出「我們都是被愛而生」的概念。

席夢思台中概念店開幕，以美術館為靈感打造而成。圖／席夢思提供
席夢思台中概念店開幕，以美術館為靈感打造而成。圖／席夢思提供
席夢思台中概念店開幕，以美術館為靈感打造而成。圖／席夢思提供
席夢思台中概念店開幕，以美術館為靈感打造而成。圖／席夢思提供
席夢思台中概念店中，以精緻生活呈現出床墊的重要性。圖／席夢思提供
席夢思台中概念店中，以精緻生活呈現出床墊的重要性。圖／席夢思提供
席夢思台中概念店中，隨處都能見到藝術品，並且呼應光影元素。圖／席夢思提供
席夢思台中概念店中，隨處都能見到藝術品，並且呼應光影元素。圖／席夢思提供
席夢思台中概念店中，隨處都能見到藝術品，並且呼應光影元素。圖／席夢思提供
席夢思台中概念店中，隨處都能見到藝術品，並且呼應光影元素。圖／席夢思提供
席夢思台中概念店開幕，以金屬網絡呼應出品牌核心科技「Beautyrest獨立筒袋裝彈簧」
席夢思台中概念店開幕，以金屬網絡呼應出品牌核心科技「Beautyrest獨立筒袋裝彈簧」
席夢思代言人王陽明出席台中概念店開幕。圖／席夢思提供
席夢思代言人王陽明出席台中概念店開幕。圖／席夢思提供
席夢思台中概念店中，隨處都能見到藝術品，並且呼應光影元素。圖／席夢思提供
席夢思台中概念店中，隨處都能見到藝術品，並且呼應光影元素。圖／席夢思提供
亞洲席夢思總裁伊藤正文（右二）、品牌代言人王陽明（右一）、席夢思台灣總經理楊鎧嘉（左）等人參加席夢思台中概念店開幕。圖／席夢思提供
亞洲席夢思總裁伊藤正文（右二）、品牌代言人王陽明（右一）、席夢思台灣總經理楊鎧嘉（左）等人參加席夢思台中概念店開幕。圖／席夢思提供
席夢思品牌代言人王陽明，特別強調一張好的床墊，能帶來良好的睡眠品質。圖／席夢思提供
席夢思品牌代言人王陽明，特別強調一張好的床墊，能帶來良好的睡眠品質。圖／席夢思提供
亞洲席夢思總裁伊藤正文，特別來台參加席夢思台中概念店開幕。圖／席夢思提供
亞洲席夢思總裁伊藤正文，特別來台參加席夢思台中概念店開幕。圖／席夢思提供

睡眠 光影 美術館

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