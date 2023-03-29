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台北101全新聯名卡上市 攜手「500盤」獨享用餐禮遇

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北101與中國信託銀行合作發行的聯名卡邁入20周年，今年由知名設計師聶永真操刀，推出全新三款台北101聯名卡。記者王聰賢／攝影
台北101與中國信託銀行合作發行的聯名卡邁入20周年，今年由知名設計師聶永真操刀，推出全新三款台北101聯名卡。記者王聰賢／攝影

疫情解封後迎來消費市場復甦，台北101指出，第一季至今業績較去年同期成長3成，當中以本地客貢獻為主力，全業種全部抬頭，尤其以餐飲大幅成長7、8成最顯著。迎接上半年母親節大檔，台北101與中國信託合作聯名卡邁入20周年之際，由知名設計師聶永真操刀推出全新台北101聯名卡，並首度推出「黃金周」活動，聯名卡友獨享回饋13%，並與台灣米其林「500盤」得獎餐廳合作，聯名卡友獨享熱門餐廳訂位、以及最高3%回饋等用餐禮遇。

台北101指出，台北101會員與消費持續成長，其中聯名卡卡友在台北101購物中心刷卡金額，3年以年均超過20%速度成長。為了深耕會員經營、滿足卡友群消費偏好，全新台北101聯名卡以高端精緻生活為核心，發展出館內外涵蓋購物、餐飲、觀景、飛航、理財、健康、海外消費共七大禮遇。

母親節前夕率先迎來五天連假，台北101更聯手中國信託首度推出「黃金周」活動，3/30至4/5「中國信託所有卡友」可享全館單筆滿8,000元送800元電子抵用券的10%回饋、聯名卡友則獨享最高13%回饋，Stage 101線上購物再享購物金點數5倍送（4/13-5/14母親節檔期適用回饋）。

全新台北101聯名卡共有御璽卡、鼎極卡、以及首度推出僅限邀約制的尊榮頂極卡（僅限資產1.5億元、或年消費達300萬以上的台北101尊榮會員可辦卡）設計師聶永真特別以極簡全黑、國內少見的「金屬卡」，製作耗時，必須在發卡1年前送至美國製作，VISA字樣也特別選用金箔色，詮釋最高等級尊榮頂極卡的頂級氛圍感。

台灣是美食之島，國人對美食的追求更是熱衷。台北101特別為聯名卡卡友帶來話題美食訂位、用餐禮遇，除了在館內8大餐廳（食令ShabuShabu、DA ANTONIO大安東尼義大利菜、紅花鐵板燒、85樓隨意鳥地方觀景餐廳、THE上海、鼎泰豐、捌伍添第85TD、天空興波，可享聯名卡卡友優惠外，並特別攜手「500盤」全台超過30家得獎餐廳合作，包括請客樓、五方食藏、一時無酉、飛花落院、無隅-Infinity等遍及全台話題餐廳，只要是台北101聯名卡友都可在線上預約這些搶手話題餐廳之外，憑卡於館內指定美食餐廳、或是線上預訂500盤得獎餐廳，都能同享最高3％回饋。

同時台北101購物中心也用心營造空間氛圍，4樓都會廣場特別打造春季台北101繽紛花園，即日起至5/14共將綻放鬱金香、玫瑰繡球花、康乃馨三個花期，讓入館的民眾都能感受春季的好心情。

捌伍添第行政總主廚謝文（左起）、聯合報系娛樂生活事業部總經理錢欽青、設計師聶永真、台北101大樓營運長劉家豪、台北101總經理朱麗文、台北101董事長張學舜、中國信託商業銀行個人金融執行長楊淑惠、VISA台灣區總經理趙麗芳、中國信託商業銀行支付金融事業處處長陳德風、寒舍集團媒體公關部副理張芷華、台北101商場資深行銷總監李亞屏共同出席台北101聯名卡全新上市記者會。記者王聰賢／攝影
捌伍添第行政總主廚謝文（左起）、聯合報系娛樂生活事業部總經理錢欽青、設計師聶永真、台北101大樓營運長劉家豪、台北101總經理朱麗文、台北101董事長張學舜、中國信託商業銀行個人金融執行長楊淑惠、VISA台灣區總經理趙麗芳、中國信託商業銀行支付金融事業處處長陳德風、寒舍集團媒體公關部副理張芷華、台北101商場資深行銷總監李亞屏共同出席台北101聯名卡全新上市記者會。記者王聰賢／攝影
台北101與中國信託銀行合作發行的聯名卡邁入20周年，今年由知名設計師聶永真操刀，推出全新三款台北101聯名卡。圖／台北101提供
台北101與中國信託銀行合作發行的聯名卡邁入20周年，今年由知名設計師聶永真操刀，推出全新三款台北101聯名卡。圖／台北101提供
台北101聯名卡首度推出尊榮鼎極卡，辦卡採邀請制，辦卡門檻需資產達1.5億或台北101年度消費300萬以上尊榮會員。圖／台北101提供
台北101聯名卡首度推出尊榮鼎極卡，辦卡採邀請制，辦卡門檻需資產達1.5億或台北101年度消費300萬以上尊榮會員。圖／台北101提供
台北101購物中心在4樓都會廣場打造春季打卡點「台北101繽紛花園」，即日起至5月14日共有鬱金香、繡球花、康乃馨三個花期。圖／台北101提供
台北101購物中心在4樓都會廣場打造春季打卡點「台北101繽紛花園」，即日起至5月14日共有鬱金香、繡球花、康乃馨三個花期。圖／台北101提供

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