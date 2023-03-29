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Columbia防水、抗紫外線新品助攻 穿梭山林也能既帥又美

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
戶外休閒運動品牌Columbia在春夏新品中，因應氣候變化，主打防水、抗紫外線機能，同時結合時尚設計，打破眾人對於登山造型想像。圖／Columbia提供
戶外休閒運動品牌Columbia在春夏新品中，因應氣候變化，主打防水、抗紫外線機能，同時結合時尚設計，打破眾人對於登山造型想像。圖／Columbia提供

戶外休閒運動品牌Columbia觀察到，台灣健行運動人口將近500萬，於是在春夏新品中，因應氣候變化，主打防水、抗紫外線機能，同時結合時尚設計，打破眾人對於登山造型想像。

在戶外活動時，最怕的就是天氣變化，不管是大太陽還是下雨天都會造成影響移動。因此Columbia在春夏新品中，主打FACET 75 MID OUTDRY防水超彈力健走鞋，以BE THE GOAT為概念設計，採用獨家專利OutDry™科技可全面阻斷雨水與雜質滲入，以及搭載Adapt Trax™科技，行走乾濕地面都能止滑同時提供出色抓地力，為穿著者創造宛如山羊遊走在懸崖峭壁上的體驗。不僅如此，這系列鞋款還具備了OrthoLite ® Eco再生材質製作兼具緩震與透氣的鞋墊，輔以耐看、好搭又實穿的低飽和度大地色系設計，成為上山下海的最佳伴「履」。

Columbia Mazama Trail™Shell Omni Tech ™3D 防水外套，13,800元。圖／Columbia提供
Columbia Mazama Trail™Shell Omni Tech ™3D 防水外套，13,800元。圖／Columbia提供

另外，若提到戶外裝備機能單品，「外套」是很多人的首選，而新款Columbia Mazama Trail™ Shell防水外套有著Omni Tech™ 3D防水科技，不僅有防水作用，內層新增加親膚絨毛設計加強透氣性與提升保暖，更讓戶外愛好者在下雨天也能保持舒適又透氣的體感。而防曬也是戶外玩家關注重點，Columbia的Omni-Shade Broad Spectrum是經全球皮膚癌協會認證的UPF 50最高等級防曬科技，被運用在長袖襯衫、工裝快排背心及兩截式長褲，還搭載Omni Wick ™快排速乾布料經抗茵除臭處理，無論什麼天氣都能全天候保持清新乾爽的好心情。

The North Face女款卡其紫拼接防風防潑水可打包外套，4,380元。圖／The North Face提供
The North Face女款卡其紫拼接防風防潑水可打包外套，4,380元。圖／The North Face提供

競爭品牌的The North Face不落人後，也推出新一季的戶外徒步系列。像是採用WindWall®衣料的戶外徒步系列男士外套，經由DWR防潑水處理，擁有防風、防潑水性能，輕鬆應對多變氣候。而且品牌還針對亞洲女性打造特別版型開襟衫，選用FlashDry™舒適衣料製作，高效率吸濕排汗確保涼爽舒適。值得一提的是，迎接梅雨季的到來，The North Face也準備各式防風防水外套及衝鋒衣；女裝部分採用亞洲版型設計的連帽衝鋒衣，靈感取材經典款衝鋒衣的立體剪裁接縫方式，協同WindWall防風衣料有效應對突來的陣風，減少身體熱量損失。

Columbia在春夏新品中，主打FACET 75 MID OUTDRY防水超彈力健走鞋，6,880元。圖／Columbia提供
Columbia在春夏新品中，主打FACET 75 MID OUTDRY防水超彈力健走鞋，6,880元。圖／Columbia提供

Columbia的Omni-Shade Broad Spectrum是經全球皮膚癌協會認證的UPF 50最高等級防曬科技，被運用在長袖襯衫、工裝快排背心及兩截式長褲。圖／Columbia提供
Columbia的Omni-Shade Broad Spectrum是經全球皮膚癌協會認證的UPF 50最高等級防曬科技，被運用在長袖襯衫、工裝快排背心及兩截式長褲。圖／Columbia提供

The North Face男款棕色防風防潑水防曬連帽外套，4,380元。圖／The North Face提供
The North Face男款棕色防風防潑水防曬連帽外套，4,380元。圖／The North Face提供

The North Face女款綠色防潑水防曬連帽外套，3,880元。圖／The North Face提供
The North Face女款綠色防潑水防曬連帽外套，3,880元。圖／The North Face提供

品牌 防曬

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