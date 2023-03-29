2023 WW表展／Carrera 60周年 TAG Heuer閃耀盛大喝采

一向與賽車賽事擁有鮮明連結的泰格豪雅（TAG Heuer），今年適逢Carrera系列60周年，在日內瓦的鐘表與奇蹟現場展出賽車主題布置與系列新品，並加碼推出Carrera Plasma前衛鑽石陀飛輪計時腕表、Carrera Glassbox陀飛輪拱形計時腕表與Carrera 36毫米日期腕表，展現蓄勢待發的奔馳力道。

年度主打首推「百萬有找」的Carrera Glassbox陀飛輪拱形計時腕表，以其特殊的拱形藍寶石水晶玻璃與面盤設計，提升了讀取時間的便利與通透感，以及陀飛輪加上計時碼表的自製機芯，表款訂價約在80萬左右，實戴也具收藏話題。然運動風格表款並非男性專屬，新款的Carrera日期腕表則具備中性的36毫米和暖銀、粉紅、粉彩綠、藍色等新色，讓女性也能輕鬆駕馭，同時分鐘與時標刻度中間再藏有明亮不一的三段式線條，帶出如賽車儀表板的競速與動態感。