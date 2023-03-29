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2023 WW表展／Carrera 60周年 TAG Heuer閃耀盛大喝采

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Aquaracer Professional 200腕表18K玫瑰金款，60萬5,700元。圖／TAG Heuer提供
Aquaracer Professional 200腕表18K玫瑰金款，60萬5,700元。圖／TAG Heuer提供

一向與賽車賽事擁有鮮明連結的泰格豪雅（TAG Heuer），今年適逢Carrera系列60周年，在日內瓦的鐘表與奇蹟現場展出賽車主題布置與系列新品，並加碼推出Carrera Plasma前衛鑽石陀飛輪計時腕表、Carrera Glassbox陀飛輪拱形計時腕表與Carrera 36毫米日期腕表，展現蓄勢待發的奔馳力道。

年度主打首推「百萬有找」的Carrera Glassbox陀飛輪拱形計時腕表，以其特殊的拱形藍寶石水晶玻璃與面盤設計，提升了讀取時間的便利與通透感，以及陀飛輪加上計時碼表的自製機芯，表款訂價約在80萬左右，實戴也具收藏話題。然運動風格表款並非男性專屬，新款的Carrera日期腕表則具備中性的36毫米和暖銀、粉紅、粉彩綠、藍色等新色，讓女性也能輕鬆駕馭，同時分鐘與時標刻度中間再藏有明亮不一的三段式線條，帶出如賽車儀表板的競速與動態感。

現場最閃亮點首推一只Carrera Plasma前衛鑽石陀飛輪，是與Lusix與Diamaze等組織合作，在44毫米的光滑黑色噴砂陽極處理氧化鋁表殼、表圈、表帶、面盤個別以特殊製程鑲嵌入合計124顆、總重約15.5克拉的實驗室培育鑽石。鑽石的排列、切割形態各各相異，並和黑色衝撞出高反差的奇異光澤，機芯則運用上經瑞士天文台認證的Calibre Heuer 02 Tourbillon Nanograph機芯，集前衛、閃耀與精密於一身，更為Carrera的60周年、盛大喝采。

Carrera系列的三款全新日期腕表皆為36毫米，中性的尺寸兼容與男女手腕，訂價皆為10萬4,300元。圖／TAG Heuer提供
Carrera系列的三款全新日期腕表皆為36毫米，中性的尺寸兼容與男女手腕，訂價皆為10萬4,300元。圖／TAG Heuer提供
Carrera Glassbox陀飛輪拱形計時腕表，79萬800元。圖／TAG Heuer提供
Carrera Glassbox陀飛輪拱形計時腕表，79萬800元。圖／TAG Heuer提供
不僅品牌大使Ryan Gosling戴上Carrera Glassbox拱形計時腕表藍面款，TAG Heuer也宣布將推出Ryan Gosling拍攝的動感短片，格外令人期待。圖／TAG Heuer提供
不僅品牌大使Ryan Gosling戴上Carrera Glassbox拱形計時腕表藍面款，TAG Heuer也宣布將推出Ryan Gosling拍攝的動感短片，格外令人期待。圖／TAG Heuer提供
適逢Carrera 60周年，TAG Heuer在日內瓦鐘表與奇蹟展間打造了賽車主題展間，展現火紅熱情。圖／TAG Heuer提供
適逢Carrera 60周年，TAG Heuer在日內瓦鐘表與奇蹟展間打造了賽車主題展間，展現火紅熱情。圖／TAG Heuer提供
Carrera Plasma前衛鑽石陀飛輪計時腕表，1,683萬元。圖／TAG Heuer提供
Carrera Plasma前衛鑽石陀飛輪計時腕表，1,683萬元。圖／TAG Heuer提供

腕表 鑽石 日內瓦

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