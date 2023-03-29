身分證有「陸、仟、元」同字或同音　萊爾富大杯美式咖啡限時買2送2

全民普發6,000元政策已開放登記，發放日訂於4月6日起，萊爾富歡慶政策，串聯線上線下推出3重普發優惠好康，最低下殺2.6折起，包括4月6日至4月12日身分證姓名有「陸、仟、元」同字或同音者享大杯美式咖啡買2送2限時優惠、同一時段Hi-Life VIP App「整買零取」另有鮮食主餐與飲品的組合套餐優惠價，5組只要500元；4月1日至5月2日Hi-Life VIP App中「萊享券」則祭出「發$6,000萊去玩」2.6折起票券優惠，讓民眾加倍提升小確幸。

萊爾富4月6日至4月12日推出身分證「陸仟元享好康」限定優惠活動，姓名中只要有「陸」（ㄌㄨˋ或ㄌㄧㄡˋ)、「仟」、「元」同字或同音者，至萊爾富門市購買Hi Café指定現煮咖啡享買再送優惠，包括售價45元的大杯美式咖啡買2送2、售價55元的大杯拿鐵買2送1等，不限冰熱，兌換期限至10月25日，還可存App或以紙本券寄杯，並可跨店兌換。

4月6日至4月12日萊爾富也於Hi-Life VIP App「整買零取」推出「陸仟元享好康」加碼優惠活動，購買指定鮮食主餐與飲品的組合套餐，5組只要500元，優惠組合包括5款79元主食搭配5款40元飲品，或是5款89元主食搭配5款30元飲品，兌換期限長達60天，可任意挑選變換口味。