身分證有「陸、仟、元」同字或同音 萊爾富大杯美式咖啡限時買2送2
全民普發6,000元政策已開放登記，發放日訂於4月6日起，萊爾富歡慶政策，串聯線上線下推出3重普發優惠好康，最低下殺2.6折起，包括4月6日至4月12日身分證姓名有「陸、仟、元」同字或同音者享大杯美式咖啡買2送2限時優惠、同一時段Hi-Life VIP App「整買零取」另有鮮食主餐與飲品的組合套餐優惠價，5組只要500元；4月1日至5月2日Hi-Life VIP App中「萊享券」則祭出「發$6,000萊去玩」2.6折起票券優惠，讓民眾加倍提升小確幸。
萊爾富4月6日至4月12日推出身分證「陸仟元享好康」限定優惠活動，姓名中只要有「陸」（ㄌㄨˋ或ㄌㄧㄡˋ)、「仟」、「元」同字或同音者，至萊爾富門市購買Hi Café指定現煮咖啡享買再送優惠，包括售價45元的大杯美式咖啡買2送2、售價55元的大杯拿鐵買2送1等，不限冰熱，兌換期限至10月25日，還可存App或以紙本券寄杯，並可跨店兌換。
4月6日至4月12日萊爾富也於Hi-Life VIP App「整買零取」推出「陸仟元享好康」加碼優惠活動，購買指定鮮食主餐與飲品的組合套餐，5組只要500元，優惠組合包括5款79元主食搭配5款40元飲品，或是5款89元主食搭配5款30元飲品，兌換期限長達60天，可任意挑選變換口味。
除了門市優惠活動外， 4月1日至5月2日萊爾富於Hi-Life VIP App中的旅遊票券商城「萊享券」推出「發$6,000萊去玩」票券優惠活動，包括餐券、住宿、溫泉、美容SPA、旅遊體驗、樂園門票等，多達120個品項，最低下殺2.6折起，像是頂級鐵板燒「犇」原價1,980元的單人極致海陸饗宴，優惠價只要對折991元；宜蘭礁溪原湯旅店雙人房平日住宿券（不含早餐）原價5,400元，活動期間只要1,416元，相當於2.6折。
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